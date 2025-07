Les trois joueurs qui bloquent le mercato de la Juventus Turin

Jadon Sancho par-ci, Darwin Nuñez par là, Randal Kolo Muani à sécuriser… Si l’on écoute la presse italienne, la Juventus Turin est sur de nombreux dossiers, plutôt séduisants, pour redorer son blason et être un prétendant sérieux la saison prochaine. Mais rien n’avance, et pour cause, l’argent n’est pas encore entré dans les caisses. La faute aux partants attendus qui restent à quai.

Certes, la Juve a déjà vendu pour plus de 60 M€ grâce aux transferts de Rovella (Lazio Rome), Alberto Costa (FC Porto), Fagioli (Fiorentina), Mbangula (Werder Brême) et Pellegrini (Lazio Rome) mais Damien Comolli, le nouveau patron du sportif, attend encore 90 M€ dans les caisses pour avancer sur les dossiers cités plus haut. Sauf que ça coince avec Douglas Luiz, Dusan Vlahovic et Timothy Weah, comme l’expose La Gazzetta dello Sport.

Pour ce dernier, nous vous avons relayé le coup de gueule de son représentant, très amer sur la manière dont la direction turinoise gère le dossier. Weah n’attend qu’une chose, d’aller à l’OM, qui a fait la bonne offre avec un prêt avec obligation d’achat de 15 M€. Mais la présence de clubs anglais a visiblement alléché Comolli, qui veut faire monter les enchères et espère atteindre 20 M€. L’OM n’ira pas plus loin que ce qui avait été proposé et le dossier est en attente.

Vlahovic rend fou la Juventus

Douglas Luiz, lui, a tenté de forcer la porte mais a vite été rattrapé par la patrouille. Le milieu brésilien a séché les premiers entraînements mais s’est présenté avec des excuses. Il n’y aura pas de sanction sportive car la Juve souhaite le vendre et lui souhaite partir, direction la Premier League. La Vieille Dame en attend 40 M€, après avoir déboursé 50 M€ pour l’acheter à Aston Villa. Mais pour l’instant, cela ne se presse pas, et seul Fenerbahçe est venu prendre des renseignements.

Enfin, l’éternel cas Dusan Vlahovic. Le joueur dispose du plus gros salaire, et de loin, de l’effectif turinois. Un salaire progressif depuis sa signature en provenance de la Fiorentina, qui n’entre plus dans les clous de la nouvelle grille salariale mise en place. Le club turinois rêve donc de s’en débarrasser, mais Vlahovic ne fera aucun cadeau. Le Serbe est prêt à rester un an de plus pour aller au bout de son contrat. Et si la Juve veut résilier, alors il faudra le payer. Un sacré casse-tête pour Comolli, qui estime le prix de Vlahovic entre 25 et 30 M€ sur ce mercato estival.