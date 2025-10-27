Rien ne va plus pour Igor Tudor et la Juventus Turin !

La Juventus Turin pique sa crise. Ce dimanche au stadio Olimpico de Rome, la Vieille Dame s’est inclinée contre la Lazio (0-1) après une réalisation de Toma Basic, auteur d’une belle frappe de l’extérieur de la surface (9e). Coupable d’une grosse bourde sur l’unique but de cette rencontre, Jonathan David n’a pas non plus brillé sur le plan offensif, ratant son unique opportunité face à Ivan Provedel (35e). Outre la performance timorée de l’ancien buteur du LOSC, c’est toute l’équipe turinoise qui a, une nouvelle fois, failli.

Peu inspirés sur le plan offensif - les Bianconeri viennent d’enchaîner un quatrième match consécutif sans marquer le moindre but (une première depuis 1991) - les coéquipiers de Kephren Thuram n’y arrivent plus. Résultat, la Juve se retrouve scotchée à la 8e place, à six points du leader, Naples. Mais au-delà du bilan comptable, la dynamique est on ne peut plus inquiétante. En effet, les hommes d’Igor Tudor restent sur huit rencontres sans succès toutes compétitions confondues (5 matches nuls et 3 défaites).

Tudor n’est pas inquiet

«C’est une période difficile et nous en sommes tous responsables», déclarait, à ce titre, le coach turinois après le nouveau revers des siens. «Nous devons rester unis et travailler davantage ensemble. Nous avons préparé le match de la bonne manière, mais il nous manque toujours quelque chose», ajoutait par ailleurs l’ex-coach de l’OM avant d’évoquer son avenir… «Je ne pense pas à moi, je vois que tout le monde me pose ces questions, mais je ne pense pas à moi. Je vis dans le présent et je m’en fous de l’avenir. Je suis lucide et conscient des problèmes qui existent».

Pour autant, si le technicien de 47 ans apparaît peu inquiété par son cas personnel, les premières rumeurs de départ ne cessent de se multiplier. Selon plusieurs sources venues de l’autre côté des Alpes, l’avenir de l’entraîneur croate sur le banc de la Juventus s’inscrit, aujourd’hui, en pointillés. «Nous nous sentons mal, mais nous devons rester ensemble et nous rassembler. Tout le monde est responsable, on essaie de faire mieux et c’est un moment comme ça, mais on joue tout de suite dans deux jours et avec une victoire on peut repartir. Faire un pas en arrière et démissionner ? Non, les pas se font seulement en avant mon ami», préférait ajouter le principal concerné en conférence de presse. Sous pression, Tudor va désormais devoir trouver rapidement la clé pour rebondir, ce mercredi, lors de la réception de l’Udinese.