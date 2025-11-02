Serie A : l’AC Milan retrouve le podium après sa victoire contre Rome

La 10e journée de Serie A se poursuivait, ce dimanche soir, avec un choc au sommet. Du côté de San Siro, l’AC Milan, quatrième au coup d’envoi, accueillait l’AS Roma, deuxième. Organisés en 3-4-2-1, les Romains ne tardaient pas à s’illustrer, mais ni Cristante (1er), ni El Aynaoui (7e), ni Ndicka (10e) ne trouvaient la faille. En grande souffrance, les Milanais résistaient tant bien que mal alors que Dybala, d’un extérieur du pied gauche, passait à son tour tout proche de l’ouverture du score (17e). Repliés devant leur surface et considérablement gênés par le pressing romain, les hommes de Massimiliano Allegri ouvraient pourtant le score contre le cours du jeu. Sur une contre-attaque rapide, Saelemaekers décalait Leao, qui résistait à Ndicka avant de centrer en retrait pour Pavlovic, auteur d’une finition parfaite (1-0, 39e). Bien que dominé, le club milanais se procurait même deux nouvelles situations juste avant la pause, mais Nkunku (44e) puis Fofana (45e) manquaient le break.

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, la physionomie de cette partie changeait totalement et Milan reprenait totalement le dessus. Après une première frappe signée Ricci (46e), Leao testait Svilar à deux reprises (48e, 49e). Dans la foulée, Nkunku trouvait lui le poteau après une reprise involontaire du torse (50e). Menés et en difficulté, les Romains se réveillaient finalement dans la dernière demi-heure, mais manquait de justesse dans le dernier geste. Leao était lui encore tout proche du break, mais Hermoso sauvait sur sa ligne (68e). Il fallait finalement attendre les dernières minutes pour voir un nouveau tournant dans ce choc. Coupable d’une main dans sa propre surface, Fofana concédait un penalty, mais Maignan sauvait les siens en repoussant la tentative de Dybala (82e). Avec ce résultat (1-0), l’AS Roma chute au 4e rang alors que l’AC Milan est, de son côté, troisième, juste derrière l’Inter Milan et Naples.