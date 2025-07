Rennes : la sortie forte de Benjamin Bourigeaud sur Merlin et Rongier

Dans un entretien exclusif accordé à Foot Mercato, Benjamin Bourigeaud, aujourd’hui joueur d’Al-Duhail au Qatar, est revenu sur plusieurs sujets dont l’actualité de son ancien club, le Stade Rennais, où il a passé sept saisons (311 matchs, 66 buts). Cadre et capitaine en 2023, le milieu français de 31 ans a été très étonné de voir Quentin Merlin et Valentin Rongier, deux joueurs formés au FC Nantes et très cantonnés canaris par leur passé, s’engager au Roazhon Park :

«J’ai été étonné du recrutement de Valentin Rongier et Quentin Merlin. Sur le papier, ça reste deux bons joueurs de foot. Pour moi, Valentin est un très bon joueur de Ligue 1. Dans le football, il y a parfois des chambrages, d’autres qui sont un peu plus marqués, des images qui restent, et donc forcément, j’étais un peu étonné. Il faut aussi comprendre les supporters. Ce qu’ils ont fait, moi, je n’en serais pas capable. Je ne serais pas capable d’aller dans un club rival, parce qu’à partir du moment où j’ai tout donné, j’ai donné toute mon âme, tout mon cœur pour un club, je pense qu’aller dans le club rival… Bref je n’y arriverais pas. Pour d’autres joueurs, ils ont la capacité de le faire, et le football parlera pour eux.»