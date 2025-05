Real Madrid : Xabi Alonso va débarquer avec 3 nouvelles recrues

Encore un après-midi très difficile pour le Real Madrid, qui s’est incliné face à l’ennemi juré pour la quatrième fois de la saison (4-3) dimanche après-midi. Si la rencontre avait démarré sur les chapeaux de roue pour les Merengues, qui ont mené de deux buts assez rapidement, les troupes de Carlo Ancelotti ont vite été dépassées par les prouesses de la bande de Pedri et Lamine Yamal. Une défaite pour le dernier Clasico de Carlo Ancelotti, qui va quitter la capitale espagnole dans les prochaines semaines pour laisser place à Xabi Alonso.

Avec son ancien milieu de terrain, le Real Madrid veut démarrer un nouveau cycle et oublier cette saison qui est, pour un club de ce standing, désastreuse. Un nouvel élan et un projet qui va se bâtir autour de Kylian Mbappé, mais dans lequel il va forcément y avoir des nouvelles têtes. Si on parle beaucoup des départs potentiels de joueurs comme Luka Modric ou Lucas Vazquez, tous deux en fin de contrat, ainsi que de Rodrygo ou d’Alaba, la presse espagnole spécule aussi déjà sur de potentielles arrivées.

Deux noms encore inconnus

Dernièrement, on a par exemple parlé de Martin Zubimendi, que Xabi Alonso aurait voulu enrôler. Le milieu de terrain basque devrait cependant rejoindre Arsenal. De son côté, El Chiringuito y va de ses infos. L’émission nous apprend que l’ancien joueur de la sélection espagnole va débarquer avec trois nouveaux joueurs. Le premier ne surprendra personne, puisque c’est Trent Alexander-Arnold, qui a déjà officialisé son départ de Liverpool. Il débarquera donc en fin de contrat et sera la première recrue du mercato estival madrilène.

Les deux autres joueurs qui débarqueront dans les valises de l’ex-joueur de la Real Sociedad sont encore inconnus, mais le média précise qu’il s’agira d’un latéral gauche et d’un défenseur central. Pour rappel, Alvaro Carreras (Benfica) est le nom qui est le plus sorti pour ce poste de joueur de couloir, alors que Dean Huijsen (Bournemouth), William Saliba (Arsenal) et Ibrahima Konaté (Liverpool) sont les favoris pour la charnière centrale. Affaire(s) à suivre…