Real Madrid : la défaite lors du Clasico va avoir des conséquences pour Kylian Mbappé !

S’il y a un homme qui peut se lever avec le sentiment du devoir accompli à Madrid ce lundi, c’est Kylian Mbappé. Lors de cette quatrième défaite du Real Madrid dans un Clasico cette saison, le Bondynois s’est offert un triplé. On peut le dire, il a été le seul joueur merengue à avoir été au niveau de l’enjeu, surtout si on compare sa prestation avec celle des autres gros joueurs de l’équipe comme Vinicius Jr ou Jude Bellingham, auteurs d’un match particulièrement mauvais sur la pelouse de l’ennemi juré dimanche après-midi.

Le capitaine des Bleus s’en sort donc plutôt bien dans les analyses de la presse espagnole, alors que la majorité de ses coéquipiers sont la cible de critiques particulièrement violentes, Vinicius Jr en tête de liste. Pour beaucoup d’observateurs, le principal enseignement de cette défaite du Real Madrid est évident : le leader et la star de cette équipe, c’est Kylian Mbappé, bien devant son homologue brésilien ou Jude Bellingham.

Il a encore marqué des points

Et cette victoire va avoir des conséquences pour le Français, qui caracole en tête du classement des buteurs de la Liga. Des conséquences positives, forcément, comme le souligne le quotidien AS. Si en interne certains dirigeants avaient encore des petits doutes, ils ont été définitivement enterrés par la prestation du numéro 9 merengue dimanche. Pour le club, il n’y a aucun doute sur le Bondynois, et la direction estime que c’est autour de lui que le club doit construire son projet d’avenir. « Mbappé, et 24 autres », titre même le média espagnol.

AS dévoile aussi qu’au sein de la direction, on considère qu’il peut encore hausser son niveau de jeu dans un meilleur projet, avec un nouveau coach qui devrait être Xabi Alonso et un effectif renouvelé. Vinicius Jr va être prolongé, avec une augmentation salariale à la clé, mais il devra se contenter d’être un assistant et non un leader. C’est ce qu’on pense dans les bureaux du Bernabéu. On peut le dire, même s’il aurait sûrement préféré gagner, Kylian Mbappé sort encore grandi de ce Clasico.