OL : John Textor dévoile le montant réclamé au club par la DNCG !

Encore un triste week-end pour l’Olympique Lyonnais… Les Rhodaniens se sont inclinés sur le score de 2-0 sur la pelouse de l’AS Monaco pour le compte de la 33e journée de Ligue 1, et il faudrait un scénario complètement loufoque pour qu’ils puissent participer à la prochaine Ligue des Champions. S’il est toujours possible de voir la bande de Rayan Cherki se qualifier en Europa League ou en Conference League, il est aussi fort possible de les voir ne disputer aucune compétition européenne la saison prochaine, puisque le club est sous le coup d’une lourde sanction de l’UEFA.

Les deux parties négocient pour trouver une solution, mais l’avenir s’annonce assez sombre pour l’Olympique Lyonnais, par ailleurs déjà sous le coup d’une rétrogradation administrative en Ligue 2, alors que le groupe Eagle enregistre des résultats catastrophiques. En fin de semaine, John Textor avait pris la parole sur les réseaux sociaux du club pour tenter de calmer tout le monde, tout comme il s’en est pris à Jean-Michel Aulas. Mais, comme le témoignent les banderoles affichées lors du dernier match de l’OL, l’Américain ne convainc plus grand monde à Lyon.

Textor calme tout le monde

Et sur une vidéo diffusée ce week-end sur les réseaux sociaux, on voit le patron de l’OL discuter avec des supporters lyonnais présents à Monaco, tenant à les rassurer. « Ne t’inquiète pas, on a de l’argent. On le dépense. Arrête de lire la presse, tu n’as pas à t’inquiéter. On ne va pas être relégué, on a l’argent. C’est la presse qui veut faire mal », a-t-il d’abord lancé.

Mais surtout, il a dévoilé combien d’argent réclame la DNCG au club rhodanien. « Évidemment qu’on traverse un mauvais moment en France, mais j’ai mis 293 millions d’euros, et vous pensez que je vais laisser tomber car ils (la DNCG) m’en demandent 50 ? Nous allons bien », a-t-il ajouté. 50 millions d’euros, c’est donc la somme que va devoir générer l’OL dans les prochaines semaines s’il ne souhaite pas se retrouver en deuxième division la saison prochaine. La vente de joueurs comme Rayan Cherki, qui a par ailleurs ouvert la porte au PSG dimanche soir à l’occasion des trophées UNFP, pourrait donc faire l’affaire…