OL : deux clubs surprenants s’arrachent Lucas Perri !

Ce vendredi, la Ligue de Football Professionnel a dévoilé les calendriers de la Ligue 1 et de la Ligue 2 pour l’exercice 2025-26. Tout le monde attendait de savoir si l’Olympique Lyonnais, qui a été relégué en deuxième division mardi par la DNCG, allait être parmi les équipes de L1 ou de L2. Et la LFP a décidé d’inclure pour le moment les Gones avec l’élite française, en attendant d’en savoir plus sur sa situation. Dans le cas où l’OL était finalement maintenu en L1, le club entraîné par Paulo Fonseca débuterait donc sa saison par un déplacement à Lens.

Ce qui donnerait lieu aux retrouvailles entre Lyon et Pierre Sage, qui est devenu le nouveau coach des Sang et Or cet été. Mais il reste encore du temps avant ce match, qui se déroulera le week-end du 7 au 8 août. En effet, les pensionnaires du Groupama Stadium ont encore pas mal d’obstacles à passer avant de sauver leur peau. Leur situation a d’ailleurs mis plusieurs clubs en état d’alerte. Hier, on apprenait que Besiktas s’apprêtait à formuler une offre pour recruter Corentin Tolisso. De son côté, Malick Fofana a de prestigieux prétendants à ses trousses, notamment Chelsea.

Lucas Perri sur le départ ?

Lucas Perri (27 ans), lui, est aussi courtisé. Cet été, son nom a été cité du côté l’AC Milan pour prendre la place de Mike Maignan, en cas de départ à Chelsea. Mais le Français a été retenu par Massimiliano Allegri et cette porte s’est refermée. L’AS Roma ou encore Newcastle ont été mentionnés dans la liste de ses prétendants sans que cela n’aille plus loin pour l’instant. Dans le même temps, UOL a révélé que Lyon a fixé un prix de départ minimum de 30 M€ pour son gardien numéro 1. Une façon de dire que la porte n’est pas fermée pour lui. Elle pourrait l’être encore moins si l’OL venait à être relégué. Ce vendredi, Fanatik fait d’ailleurs des révélations sur ce dossier. Et elles sont plutôt surprenantes. Ainsi, le média turc explique que la société d’investissement britannique Sport Republic travaille sur une formule afin de transférer Lucas Perri à Southampton, club dont elle est propriétaire.

Il pourrait ensuite partir en prêt à Göztepe. Un club très ambitieux cette saison et qui appartient à 70% à Sport Republic. Fanatik ajoute que des négociations sont en cours entre les diverses parties et que le transfert de Lucas Perri pourrait même être bouclé dans les prochains jours. Ce samedi, c’est nos confrères de L’Equipe qui expliquent que Lucas Perri est également sur les tablettes de NEOM. Le club saoudien, qui avait recruté Saïd Benrahma en janvier et va mettre la main sur Alexandre Lacazette dans les prochains jours, souhaite enrôler le Brésilien. D’après le quotidien, une offre n’a pas encore été soumise. Néanmoins, l’ancien portier de Botafogo n’est clairement pas fermé à un départ pour le Golfe au vu des émoluments XXL qui lui sont proposés. Affaire à suivre…