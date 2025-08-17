Menu Rechercher
Premier League

PL : Chelsea accroché par Crystal Palace, Nottingham corrige Brentford

Enzo Maresca @Maxppp
terminé - 15:00 Nottingham 3 Brentford 1
terminé - 15:00 Chelsea 0 Crystal Palace 0

Retour de la Premier League ce dimanche après-midi avec deux rencontres à 15h. A Stamford Bridge, Chelsea recevait Crystal Palace. Et la formation d’Enzo Maresca, victorieuse de la dernière édition du Mondial des Clubs, n’a pas été très inspirée. Un match nul 0-0 avec quelques occasions des deux cotés.

Dans l’autre match du jour, Nottingham a complètement écrasé Brentford. Les Reds ont déroulé leur football inscrivant 3 buts en première période. Wood s’est offert un doublé alors que le Suisse Dan Ndoye a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs. Brentford a réduit l’écart grâce Igor Thiago. Score final : 3-1. Au classement, Nottingham est 5e, Chelsea est 9e.

