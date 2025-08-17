FC Nantes : Waldemar Kita dézingue la DNCG

C’est bien connu, Waldemar Kita n’a pas sa langue dans sa poche. Quand quelque chose ne lui plaît, le président du FC Nantes n’hésite pas à monter au créneau et à faire part de son désaccord. C’est le cas aujourd’hui avec la DNCG. Dans un entretien accordé au JDD, le dirigeant polonais de 72 ans a expliqué qu’il ne comprenait ni le rôle ni le timing du gendarme financier du football français. Pour rappel, les Canaris n’ont rencontré aucun problème avec la DNCG cette saison :

«Je ne suis pas pour la DNCG. Les clubs sont des sociétés privées, nous avons nos directeurs financiers et des commissaires qui vérifient et signent nos comptes. La DNCG veut gérer à notre place, ce n’est pas son métier. Certains disent que le football français a un gros déficit. Mais ce n’est pas 'le football français, ce sont les entreprises de chaque club. Après tant d’années où tu as tout assumé, c’est quand même anormal. La DNCG nous demande des garanties très importantes durant une période où l’on peut vendre des joueurs et rapporter de l’argent. Ce n’est pas cohérent. Attendez au moins la fin du mercato pour prendre des sanctions.»