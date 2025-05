OL : la banderole des ultras lyonnais qui dézingue John Textor

C’est la plus belle affiche de ce multiplex de la 33e journée de Ligue 1. L’OL se déplaçait au stade Louis II pour y défier l’AS Monaco. Les deux mastodontes du championnat de France croisaient le fer dans la course à l’Europe et au podium. Après une première période au score vierge, les Monégasques ont ouvert le score puis doublé la mise. L’occasion pour les supporters lyonnais, ayant fait le déplacement, de fustiger la direction de John Textor :

«John Textor, quand tu parlais de bourse, on ne pensait pas à celle de Nasser», était-il écrit sur la banderole déployée dans le parcage visiteur du stade Louis II. Les Bad Gones semblent très remontés contre le propriétaire américain. Ambiance tendue à Lyon.