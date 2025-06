Ibrahim Sissoko quitte Saint-Etienne

Peu utilisé depuis l’arrivée d’Eirik Horneland sur le banc, Ibrahim Sissoko ne faisait plus partie des plans de l’AS Saint-Étienne pour la saison à venir. Après treize buts en Ligue 2 lors de sa première année avec les Verts, l’attaquant de 28 ans n’a trouvé le chemin des filets qu’à trois reprises la saison dernière en Ligue 1, pour vingt apparitions.

Estimé à 1,8 million d’euros par Transfermarkt, Ibrahim Sissoko va quitter l’AS Saint-Étienne. Le club a officialisé ce lundi le départ de l’international malien (7 sélections, 1 but), qui va poursuivre sa carrière en Allemagne, du côté de Bochum, relégué en Bundesiga 2. « Ibrahim Sissoko est un avant-centre comme on les aime », déclare Dirk Dufner, le directeur général du VfL. « Sa carrure robuste associée à sa dynamique puissante et à son sens du but conviendront parfaitement à notre style de jeu. Nous sommes très heureux qu’il ait choisi le VfL ».