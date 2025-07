Lorient : Olivier Pantaloni est inquiet pour le mercato

Champion de Ligue 2 au printemps, Lorient va retrouver la Ligue 1 à la rentrée, un an seulement après l’avoir quitté. Mais à l’heure de la reprise, le club breton n’a encore signé aucune recrue, ce qui inquiète son entraîneur, Olivier Pantaloni. Selon lui, les Merlus prennent du retard sur la préparation d’autant qu’ils ont définitivement perdu Eli Junior Kroupi, le meilleur buteur de L2 l’an passé, retourné à Bournemouth. La faute à une certaine incertitude économique liée aux revenus des droits TV mais qui est également valable pour les autres équipes du championnat. Le technicien corse s’est exprimé dans les colonnes de Ouest-France ce vendredi.

«On est quand même assez inquiets, parce qu’il nous faut des renforts. Ça, c’est sûr. La préparation est assez longue, et beaucoup de clubs sont dans la même situation que la nôtre, reconnaît-il. Quand on est entraîneur, c’est vrai qu’on aimerait avoir le plus rapidement possible son effectif quasiment au complet, pour préparer au mieux la saison. Mais la conjoncture actuelle fait que ça va peut-être être un petit peu plus compliqué. Il va falloir faire preuve de patience, et beaucoup travailler pour ne pas se tromper au niveau du recrutement. L’impatience peut nous amener à la précipitation. La précipitation peut nous amener à commettre des erreurs. C’est surtout ce qu’il ne faut pas faire.»