Mondial des Clubs : le PSG a fait un cadeau à David Beckham

Après avoir balayé l’Inter Miami en huitième de finale de la Coupe du Monde des Clubs, le Paris Saint-Germain a reçu les éloges de son ancien joueur, désormais président de la franchise floridienne, David Beckham, qui leur a souhaité le plus beau et long parcours possible. Mais hier, les offrandes des Parisiens n’ont pas eu lieu que dans les trente derniers mètres, mais également en tribunes.

En marge de la rencontre, Nasser Al-Kelaifi a offert à David Beckham un maillot floqué Sir David, en référence à son anoblissement récent, et imprimé du numéro 32, que l’Anglais a porté au Parc des Princes pendant six mois en 2013 à la fin de sa carrière. Ambassadeur sportif du Qatar, Beckham est resté très proche de Nasser après son départ du PSG, et le club de la capitale ne l’a pas oublié.

