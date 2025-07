L’émouvant message de Cristiano Ronaldo pour Diogo Jota

Le monde du football est en deuil ce jeudi. En effet, Diogo Jota, joueur de Liverpool et de l’équipe nationale du Portgual, est décédé avec son frère André dans un accident de la route en Espagne. Une nouvelle qui a ému tout le monde, notamment Cristiano Ronaldo.

Coéquipier de l’attaquant en sélection, le quintuple Ballon d’Or lui a rendu un bel hommage sur ses réseaux sociaux personnels. «Ça n’a aucun sens. On était ensemble en équipe nationale, et ensuite tu t’es marié. À ta famille, à ta femme et à tes enfants, j’adresse mes condoléances et je leur souhaite tout le courage du monde. Je sais que tu seras toujours avec eux. Reposez en paix, Diogo et André. Vous allez nous manquer à tous.»