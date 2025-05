L’UEFA va lourdement sanctionner l’OL !

L’apparition de John Textor hier soir au Parc des Princes en a étonné plus d’un. Le patron d’Eagle Football Group est venu assister à la demi-finale de Ligue des Champions remportée par le PSG, et faire la paix avec Nasser Al-Khelaïfi. C’est bien cela qui a pu étonner après ce que se sont envoyés les deux dirigeants à la figure. Mais à vrai dire, l’Américain n’a plus d’autres choix que de s’asseoir à la table du dirigeant parisien. Il faut trouver un terrain d’entente sur les droits TV, principal point de désaccord entre les deux hommes, d’autant que certains clubs français sont en grand danger. C’est notamment le cas de l’OL.

La suite après cette publicité

Sans qualification en Ligue des Champions la saison prochaine, comme ça en prend le chemin, et la considérable assistance financière offerte, le club lyonnais se met en grand danger. Il est déjà sous le coup d’une grosse sanction de la DNCG. Le 15 novembre dernier, le gendarme financier a même infligé une rétrogradation en Ligue 2 à titre conservatoire en fin de saison si les comptes ne sont pas améliorés. Les déboires économiques des Gones dépassent les frontières de l’hexagone et les fameux problèmes administratifs de la semaine dernière pour une inscription en coupe d’Europe ne sont pas dus au hasard.

L’OL risque de lourdes sanctions

D’après les informations de L’Equipe, l’UEFA s’apprête à lourdement sanctionner l’Olympique Lyonnais. L’association européenne et le club discutent actuellement d’un accord négocié qui est en réalité une sanction que la direction rhodanienne doit accepter sous peine d’être encore plus durement verbalisée. Il est vraisemblablement question d’une amende conséquente (au-dessus de 10 M€), d’un encadrement de la masse salariale ou d’un contrôle sur les transferts. L’UEFA souhaite avoir le nez dans les comptes de l’OL pour les remettre à l’équilibre et lui éviter une peine encore plus importante, alors qu’elle a déjà enregistré certains impayés.

La suite après cette publicité

Le club a reconnu l’existence de discussions et parle davantage d’un processus. Mais il y a péril en la demeure. John Textor et ses équipes ont le droit de refuser de signer cet accord mais ils s’exposeraient alors à des sanctions bien plus importantes. On parle là d’une exclusion purement et simplement des compétitions européennes, que le club aurait le droit de contester devant le Tribunal Arbitral du Sport. Le passé montre que la grande majorité des clubs acceptent les sanctions de l’UEFA mais le cas de l’OL est particulier tant ses comptes sont dans le rouge vif. Dans son dernier rapport, Eagle affichait des résultats très inquiétants.