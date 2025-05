John Textor explique pourquoi il a fait la paix avec Nasser al-Khelaïfi

On les avait quittés sur leur échange explosif lors d’une réunion des droits télés entre présidents de clubs. L’été dernier en pleine crise pour la retransmission du championnat de France, John Textor et Nasser al-Khelaïfi s’étaient écharpés devant leurs homologues, quand le premier avait traité le second de «tyran», et que le second avait désigné le premier de «cowboy», le tout, dans un climat très tendu entre tout le monde.

Taquin, l’Américain s’était présenté avec un couvre-chef de cow-boy lors du match contre le PSG en février (quand les images de la réunion avaient été rendues publiques), ce qui avait d’ailleurs fait rire beaucoup de monde. Il avait aussi taillé en pièce le dirigeant qatari, et d’autres, dans un entretien explosif accordé à AS au cours duquel il avait exprimé son intention de dénoncer le PSG et le Qatar pour concurrence déloyale. Manifestement, les deux hommes ont mis de l’eau dans leur vin depuis.

Nasser Al-Khelaïfi a invité Textor au Parc de Princes

Ce mercredi soir, le patron lyonnais a effectivement été aperçu dans les tribunes du Parc des Princes pour assister à la demi-finale retour de Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal, et ce n’est pas un hasard. Dans ce contexte toujours aussi fragile des droits TV, et alors que DAZN va utiliser sa clause de sortie à l’issue de la saison (la Ligue travaille actuellement sur le projet d’une chaîne 100% Ligue 1), les deux hommes ont désormais décidé de travailler en synergie. C’est d’ailleurs une initiative de Nasser al-Khelaïfi d’avoir invité Textor pour le match de ce soir, comme l’a révélé l’Américain sur son compte Instagram.

«Très heureux d’être invité par le PSG à la demi-finale de Champions League de ce soir ; heureux aussi de travailler à nouveau avec NAK, en ce moment critique, sur les défis et les opportunités du football français ; dans des moments comme celui-ci, nous allons travailler ensemble… Alors j’ai laissé le chapeau de cowboy à Lyon. Ce soir je soutiens la France », a écrit l’Américain, qui est d’ailleurs attendu dans les prochains jours à Lyon. Pour rappel, son club se retrouve dans une situation financière très incertaine, alors que la qualification à la Ligue des Champions semble aujourd’hui très compromise.