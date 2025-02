OL : John Textor fait de lourdes accusations sur le PSG et Nasser Al-Khelaïfi !

Le « cowboy » John Textor avait plusieurs balles dans son revolver. Après une première interview accordée à L’Équipe, il a longuement détaillé ce qu’il reproche au Paris Saint-Germain dans les colonnes du journal espagnol AS. Le patron de l’Olympique Lyonnais a décidé de lâcher les coups, alors que son club recevra le PSG dimanche soir en clôture de la 23e journée de Ligue 1. Et cela commence par les différences de traitement, selon lui, effectuées par la DNCG, qui avait sanctionné l’OL.

« Oui, je veux dire qu’il y en a un en particulier avec qui la DNCG se montre indulgente, l’organisme est conscient qu’il y a violation du droit européen à permettre à un État étranger de subventionner une entreprise, ce qui constitue une distorsion de concurrence. Et année après année, ils ont permis au PSG de violer le droit européen, faisant grimper leur club à 70 millions de pertes et plus de 800 millions de revenus en utilisant des subventions étrangères illégales. Ils ne se soucient pas de la provenance de l’argent, car ils leur permettent de perdre 70 millions chaque année. Ce qui est incroyable dans cette histoire, c’est que les sources de revenus de Lyon sont remises en question parce qu’elles viennent du Brésil ou des États-Unis. Le modèle de financement du PSG est illégal, notre modèle est parfaitement légal et nous sommes le modèle sanctionné. Ils sont autorisés à continuer de violer le droit européen », lance ainsi John Textor, qui est bien décidé à ne rien lâcher sur ce sujet.

Il s’étonne aussi des nombreuses réclamations concernant Thiago Almada, effectuées par exemple lors d’OL-Reims, un club considéré « ami » de Nasser Al-Khelaïfi, le boss du PSG. En défendant sa manœuvre pour attirer Thiago Almada de Botafogo à l’OL, John Textor en profite pour à nouveau tacler le PSG et ce qu’il estime être une concurrence déloyale. « Il y a quelques semaines, l’Union européenne a analysé un prêt que j’ai fait de Thiago Almada avec Botafogo à notre club en France et nous avons suivi les règles qu’elle nous a données ainsi qu’à la Ligue et, en plus, la DNCG a confirmé que nous avions suivi les règles. Ce qui est vraiment intéressant, c’est que chacun de ces clubs s’est plaint du transfert d’un seul joueur, dont le cas a été transmis au comité juridique de la ligue et il a déterminé que nous avions suivi les règles. Mais ce sont ces mêmes clubs, très proches de Nasser et du PSG, qui protestent. Ils n’ont pas déposé une seule protestation concernant les subventions illégales qui financent de nombreux joueurs, mais ils se sont plaints du prêt de Thiago Almada. Ils ne se sont pas plaints du nombre de joueurs que le PSG est capable de recruter, du fait qu’il dépense 200 millions pour avoir Neymar, Messi et Mbappé, en plus d’une liste interminable de footballeurs. Aucun des clubs qui se sont plaints d’Almada n’a protesté contre ce que fait le PSG », déplore Textor.

Textor veut dénoncer le PSG

Et d’enchaîner : « je confirme que nous allons faire une demande à la Ligue pour que le PSG se conforme à la loi de la Commission européenne et nous demanderons à la commission juridique de la LFP d’analyser cette question, comme l’ont fait les autres clubs avec nous et Thiago Almada, et, si nous n’obtenons pas de réponse satisfaisante, nous transmettrons le cas à la Commission européenne. » Puis il a de nouveau développé sur le problème majeur que pose l’investissement colossal du Qatar dans le PSG. « Nous ne sommes qu’un petit club face à un pays très grand et puissant. Maintenant, je veux être clair. Je n’ai aucun problème avec le Qatar. J’aime le Qatar. J’aime les pays du Golfe. Je pense que les Émirats et les pays du Moyen-Orient, y compris l’Arabie saoudite, apportent de grandes contributions aux pays du monde entier. Donc je n’ai aucun problème avec ça. Ce qui me pose problème, c’est la distorsion de la concurrence, qui détruit nos opportunités de revenus, nos opportunités de télévision, nos opportunités concurrentielles. Et cela fait mal à toutes les communautés en France qui rêvent et espèrent que leur équipe puisse gagner un jour un championnat, car cela n’arrivera jamais tant que nous ne changerons pas ces règles. »

Dans un contexte ultra-tendu entre les présidents de Ligue 1 et alors que la crise s’est installée avec le non-paiement par DAZN de la totalité de l’échéance du mois de février, la sortie de John Textor risque de faire grand bruit. Mais fera-t-elle bouger les lignes ? Incitera-t-elle d’autres présidents à s’ériger contre la domination du PSG ? Pas sûr, puisque John Textor l’assure, ils sont nombreux à être d’accord avec lui mais ont peur de l’exprimer publiquement. « Oui, je vous assure qu’ils m’ont contacté et qu’il leur est très difficile de le rendre public. Je pense qu’il est également vrai que certains clubs ont des présidents qui sont très proches de Nasser, qui travaillaient pour Nasser. Ils ont obtenu des sièges au conseil d’administration de l’Association européenne des clubs. Ce sont des postes très convoités, vous savez, à l’ECA. Et certains de ces présidents reçoivent ces faveurs de Nasser. Et je ne suis franchement pas sûr que ces présidents représentent adéquatement leurs propriétaires, car ceux-ci peuvent être absents ou moins impliqués. » Le cowboy Textor est en tout cas bien décidé à faire respecter la loi.