Droits TV : John Textor s’en prend à nouveau à Nasser Al-Khelaïfi

On le sait, les relations entre John Textor et Nasser Al-Khelaïfi sont exécrables. L’Américain reproche au Qatarien sa mainmise sur le championnat de France et surtout sa double casquette de président du Paris Saint-Germain et de beIN SPORTS. La diffusion des extraits de la réunion électrique du 14 juillet 2024 entre présidents de Ligue 1 et Vincent Labrune a d’ailleurs confirmé le mépris que porte NAK à son homologue rhodanien. Et ce soir, Textor a décidé de commenter cet événement.

Textor demande du changement

Après avoir indiqué qu’il est certain que les décisions avaient déjà été prises par un petit groupe de personnes avant cet appel, Textor est revenu sur les mots durs d’Al-Khelaïfi à son encontre. « John, John, John, John, John, arrêter de parler. Tu ne comprends rien. Tu viens de je ne sais où, cowboy. Et tu nous parles. (…) Jean-Pierre (Rivère, le président de Nice, ndlr)), je sors de cet appel parce que lui vraiment va me fâcher, je te jure, je perds mon temps, je sors de réunion, lui ne comprend rien, je te jure. » Une critique que l’Américain n’a pas comprise, car il a rappelé qu’il a bâti sa fortune grâce au streaming.

«Se faire réprimander par "NAK", comme n’y connaissant rien, était à la fois comique et contre-productif. La gouvernance de notre ligue doit changer, immédiatement, car chaque club de Ligue 1 devrait être représenté au conseil d’administration. Tous les conflits d’intérêts doivent être divulgués et atténués», a-t-il confié dans un entretien accordé à L’Équipe. Agacé par le comportement de NAK, Textor a confirmé qu’il était l’un des rares présidents de L1 à vouloir donner un coup de pied dans la fourmilière en dénonçant publiquement la soumission de la L1 au patron du PSG.

Les pros NAK pointés du doigt

D’ailleurs, lorsque L’Équipe lui demande pourquoi aucun président n’a dénoncé l’attitude d’Al-Khelaïfi durant cet appel, John Textor n’hésite pas à tacler les dirigeants pro NAK. « Je ne peux pas le dire. Je suis choqué que ce comportement ne soit rendu public que maintenant. Je suppose qu’il a fallu une catastrophe pour que ça soit révélé, mais cela montre clairement la manière dont notre Ligue est dominée et est en train de se dégrader. Nous avons trop de présidents et trop de dirigeants qui estiment que leur carrière serait meilleure, personnellement, s’ils collaboraient avec NAK. »

Enfin, au moment d’évoquer la double casquette d’Al-Khelaïfi et le conflit d’intérêts généré, Textor accuse cette fois le conseil d’administration de la LFP d’avoir juré fidélité au président parisien. Pire, l’Américain s’étonne de voir ce CA accepter la double casquette de NAK ainsi que l’influence d’un état (le Qatar) et de vouloir dans le même temps la peau de son OL. « Notre gouvernance leur donne la possibilité de diriger, et ils ont choisi de serrer les rangs autour des volontés d’un homme puissant. Pourquoi le même groupe d’hommes collabore-t-il pour protester match par match contre le modèle économique de l’OL et auprès de la DNCG, alors qu’ils n’ont aucun problème avec les subventions d’État qui alimentent le déséquilibre en faveur du PSG ? Qui leur demande de faire de telles protestations, et pourquoi l’OL les menace-t-il plus que le PSG ? » La suite au prochain épisode.