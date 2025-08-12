Menu Rechercher
Liga : Axel Witsel rebondit à Gérone

Axel Witsel @Maxppp

Le Girona FC a officialisé la signature d’Axel Witsel, milieu de terrain international belge, libre de tout contrat après son passage à l’Atlético de Madrid. Il s’engage pour une saison, avec une option de prolongation liée aux performances du club.

Girona FC
BENVINGUT WITSEL! 👋
Formé au Standard de Liège, Witsel bénéficie d’une carrière riche et reconnue en Europe et au-delà. Passé par Benfica, le Zenit Saint-Pétersbourg, le Tianjin Quanjian en Chine, puis le Borussia Dortmund, il a apporté son expérience à l’Atlético pendant deux saisons. Avec 132 sélections en équipe nationale belge, trois Coupes du monde et deux Championnats d’Europe à son actif, il reste un milieu solide et expérimenté pour Girona.

