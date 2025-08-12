Liga
Liga : Axel Witsel rebondit à Gérone
Le Girona FC a officialisé la signature d’Axel Witsel, milieu de terrain international belge, libre de tout contrat après son passage à l’Atlético de Madrid. Il s’engage pour une saison, avec une option de prolongation liée aux performances du club.
Formé au Standard de Liège, Witsel bénéficie d’une carrière riche et reconnue en Europe et au-delà. Passé par Benfica, le Zenit Saint-Pétersbourg, le Tianjin Quanjian en Chine, puis le Borussia Dortmund, il a apporté son expérience à l’Atlético pendant deux saisons. Avec 132 sélections en équipe nationale belge, trois Coupes du monde et deux Championnats d’Europe à son actif, il reste un milieu solide et expérimenté pour Girona.
