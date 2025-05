OL : couac administratif pour l’inscription en Coupe d’Europe

Petit couac administratif à Lyon. Comme l’explique le journal L’Équipe ce vendredi soir, le club rhodanien a remis en retard son dossier à la FFF pour obtenir une licence lui permettant de disputer une Coupe d’Europe la saison prochaine. Une petite frayeur, rien de plus, puisque Lyon envisage de régulariser sa situation dans les prochains jours, explique une source du club au journal. Pour rappel, l’OL est aujourd’hui 6e de Ligue 1, à seulement deux points de la Ligue des Champions.

« En raison d’un désalignement interne en matière de processus et d’exhaustivité des documents qui devaient être fournis, l’Olympique Lyonnais confirme que toutes les informations pour l’application n’ont pas été transmises à la FFF. Ces questions feront l’objet de plusieurs mesures internes et un processus de suivi minutieux a été mis en place en conséquence. Nous soumettrons rapidement l’ensemble des documents et informations attendus par la FFF et nous tenons à sa disposition pour la pleine résolution de ce dossier», explique l’OL.