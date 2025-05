L’OL est plus que jamais en danger de mort !

Deuxième défaite pour l’Olympique Lyonnais en trois rencontres. Alors que la plupart des équipes du haut de tableau ont fait le boulot ce week-end, à l’image de l’AS Monaco, de Nice et de Strasbourg pendant que le LOSC et l’OM se sont neutralisés, l’OL a lui chuté à la maison contre Lens dimanche (2-1). Si le contenu du match n’a pas forcément été mauvais, les Lyonnais ayant globalement dominé les débats, la défaite risque de coûter très cher.

Alors qu’il ne reste plus que deux petites journées de Ligue 1, la bande de Rayan Cherki et de Corentin Tolisso se retrouve ainsi à trois points de la quatrième place au classement occupée par Nice, qui offre un ticket pour les barrages de la Ligue des Champions, et à quatre points de la troisième place, appartenant à Monaco, qui offre le billet direct pour la plus prestigieuse des compétitions européennes. Et il y a justement un AS Monaco - OL qui va donc être décisif samedi prochain… Il faudra tout de même un miracle pour que les Lyonnais participent à cette prochaine Ligue des Champions, compétition qu’ils n’ont plus disputé depuis la saison 2019/2020 et ce joli parcours avec une demi-finale à la clé. Les joueurs lyonnais étaient d’ailleurs abattus hier après-midi, conscients d’avoir (presque) tout perdu.

Le passage devant la DNCG s’annonce périlleux

Une déception sportive à venir donc, mais surtout une catastrophe industrielle et financière qui se profile à l’horizon. Pour rappel, l’OL est toujours sous le coup d’une rétrogradation administrative en Ligue 2 dictée par la DNCG en novembre dernier, et comptait sur cette qualification en Ligue des Champions et les revenus qui vont avec pour faire bonne figure devant le gendarme financier du football lors de son passage du mois de juin. En faisant une croix sur ces belles sommes qui entrent lorsqu’on participe à la compétition, et alors que d’autres leviers annoncés par John Textor comme la vente des actions de Crystal Palace se font attendre, le club rhodanien risque clairement de se faire reprendre de volée lors de son passage devant la DNCG.

Sans oublier le mal des droits TV qui touche tous les clubs français et qui prive l’OL d’une autre source de revenus majeure. Un peu plus discret qu’à l’accoutumée ces dernières semaines, John Textor se sait donc forcément sous pression. Pour rappel, Eagle Football Group a enregistré une perte de 117 millions d’euros sur l’année 2024, et le groupe du businessman américain doit aussi de grosses sommes à certains créanciers dont le fonds ARES, qui avait injecté 500 millions d’euros pour financer le rachat du club à l’époque. Autant dire que le chantier qui attend Textor ces prochaines semaines est colossal.