Les Lyonnais sont complètement abattus après la déroute contre Lens

C’est peut-être la défaite de trop, celle qui pourrait condamner l’OL à regarder la Ligue des Champions à la télé la saison prochaine. Deux semaines après leur sortie de route dans le derby face à l’ASSE (2-1), les hommes de Paulo Fonseca se sont rendus coupables d’un nouveau faux pas, cette fois face à Lens, pour qui les enjeux de cette fin de saison sont pourtant quasiment nuls désormais. Malgré une domination nette, tant tactique que technique, l’OL a été douché dans les dernières minutes du match par le Marocain Zaroury (1-2).

Sur un service de Thomasson, l’ancien joueur de Burnley est venu éteindre le courant du Groupama Stadium d’une inspiration venue d’ailleurs. Après un match qui n’aurait jamais dû leur échapper, les Lyonnais peinaient à trouver les mots, forcément. «C’est compliqué de parler à chaud (…) Franchement, je pense sincèrement que si on rejoue le match 9 fois, on le gagne 9 fois. Mais aujourd’hui, ce n’est pas rentré. On va y croire jusqu’au bout. Il faut être honnête, avec ce résultat, et ceux des concurrents, on a plus notre destin en main. Il reste 6 points à chercher», regrettait Moussa Niakhaté après le coup de sifflet final au micro de beIN Sports.

La Ligue des Champions s’éloigne

Son entraîneur Jorge Maciel déplorait de son côté l’individualisme de certains joueurs sur cette rencontre : «dernièrement ça ne tourne pas trop pour nous, il faut garder le côté abnégation (…) Parfois, on prend l’initiative individuelle parce qu’on pense qu’on va régler les problèmes de l’équipe. Finalement, c’est en tant qu’équipe qu’on doit les régler. Des fois, on était trop dans le plaisir, l’individualisme.» L’unique buteur lyonnais du soir, Georges Mikautadze, voulait quand même appeler à l’unité avant d’affronter Monaco : «on avait le match en main. On a eu des opportunités, on ne les a pas saisies. C’est compliqué, on est déçu de perdre chez nous. Victoire obligatoire contre Monaco, ça va être compliqué, on va aller là-bas pour prendre les 3 points», ajoutait le Géorgien au micro de beIN Sports.

Une victoire contre Monaco sera effectivement impérative pour se donner un dernier espoir de qualification en Ligue des Champions. Aujourd’hui, l’OL est 7e de Ligue 1, à trois points de Nice, barragiste pour la C1. Autant dire que les Lyonnais auront un regard attentif sur le choc entre Lille et l’OM ce dimanche soir (20h45), qui pourrait, en cas de succès des Dogues, les laisser à 4 points de Marseille, alors barragiste. À deux journées de la fin, ce ne serait pas le scénario rêvé.