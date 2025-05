Ligue 1 : l’OL concède une défaite frustrante contre Lens et voit la C1 s’éloigner, Le Havre réalise le coup parfait à Auxerre

L’Olympique Lyonnais avait gros à jouer. En attendant le résultat entre le LOSC et Marseille ce dimanche soir, les Gones recevait le RC Lens, qui n’avait plus rien à jouer, et devait absolument s’imposer pour reprendre la quatrième place. Avec Fofana, Cherki, Mikautadze en l’absence de Lacazette, et Almada, Paulo Fonseca avait aligné sa meilleure équipe. Et tout partait bien pour l’OL, largement dominateur dans cette partie et porté rapidement vers l’attaque.

Mais contre le cours du jeu et sur une erreur de marquage, un corner mal renvoyé offrait à Koyalipou le ballon pour ouvrir le score et déjouer les plans lyonnais (1-0, 21e). Et par la suite, l’OL a livré une excellente prestation dans laquelle seule la précision manquait. Deux potentiels penalties n’ont d’ailleurs pas été sifflés pour ajouter de la frustration (44e et 45e+4). La seconde période a été largement dominée par Lyon, incapable de réussir le dernier geste malgré tant d’occasions.

Soirée plus que frustrante pour l’OL

Comme à l’image de ce sauvetage in extremis de Medina devant Tolisso (74e). Mais un joli centre de Mata trouvait Mikautadze pour une tête rageuse égalisatrice (1-1, 79e). Mais cela ne suffisait pas et les hommes de Fonseca poussaient encore pour aller gagner avec le soutien du public. Mais une sublime frappe de Zaroury en fin de match offrait la victoire (2-1, 85e) au RC Lens, 8e. Un sacré coup pour les Gones, qui devront absolument s’imposer contre Monaco lors de l’avant-dernière journée et espérer un faux pas des concurrents.

Dans l’autre grande rencontre de la soirée, Le Havre a su profiter de la défaite de Nantes pour se rapprocher du maintien, en battant Auxerre, malgré l’ouverture du score de Sinayoko (1-0, 62e). En fin de partie un ballon dévié contre son camp par Jubal offrait alors l’égalisation aux Normands (1-1, 79e), avant la délivrance de Sangante en toute fin de match (2-1, 90e+2). Le Havre revient donc à un point de Nantes avant d’affronter l’OM. Enfin, Brest (9e) s’est imposé contre 1-0 Montpellier (20e).