LOSC - OM : les notes du match

Le match à ne pas perdre ! La rencontre de clôture de la 32e journée de Ligue 1 nous offrait un affrontement de prestige à Villeneuve-d’Ascq entre l’Olympique de Marseille, dauphin d’un Paris Saint-Germain déjà sacré champion de France avant ce week-end, et le LOSC, qui complétait le podium avant de voir l’AS Monaco et l’OGC Nice le reléguer à la cinquième place avant cette rencontre. Un choc de notre championnat qui opposait deux équipes plutôt en forme avec des Marseillais auteurs de 9 buts sur leurs deux dernières sorties en L1 (5 contre Montpellier - 5-1 - et 4 contre Brest - 4-1) et des Dogues ayant glané 12 points sur les 15 derniers possibles. Pour ce match, Bruno Genesio était privé de Diakité, suspendu, mais aussi d’Angel Gomes, Zhegrova, Tiago Santos et Ethan Mbappé, tous blessés, tandis que Roberto De Zerbi pouvait compter sur un groupe au complet.

Pourtant, cet avantage sur le papier pour les ouailles de l’Italien ne semblait pas se convertir sur la pelouse de la Decathlon Arena, les visiteurs s’offrant néanmoins l’avantage de la possession face à des nordistes bien organisés sans le ballon. Cependant, habitué à tenir le ballon, Lille n’arrivait pas à bousculer une domination certes stérile de son adversaire du soir. L’évènement du premier acte venait du pied d’Amir Murillo : le latéral droit panaméen profitait d’un bon ballon de Mason Greenwood dans le dos de la défense mais Lucas Chevalier, bien sorti de sa ligne, avait su sortir un arrêt réflexe important pour garder les siens dans le match (35e). Dans un match fastidieux, il s’agissait de la meilleure action de cette première période…

Un retour des vestiaires plus animé

La seconde période promettait des élans de révolte chez les Dogues, mais ces derniers, adeptes de la relance depuis la défense, n’étaient pas loin d’être surpris par le pressing marseillais, récompensé par la récupération d’Amine Gouiri près de la ligne de but et le face-à-face d’Adrien Rabiot perdu face à Chevalier dans un angle fermé (51e). Une minute plus tard, l’entrant Osame Sahraoui lançait Jonathan David qui trompait Geronimo Rulli d’un ballon entre les jambes de l’Argentin. Pour autant, ce dernier a sûrement été soulagé de voir le juge de touche lever son drapeau pour une position illicite du Canadien (52e). À la suite d’un bon mouvement venu de la gauche, l’OM voyait enfin ses efforts récompensés avec l’ouverture du score signée l’inévitable Gouiri, esseulé dans l’axe pour reprendre le centre de Rabiot, lancé de loin par Ulisses Garcia (0-1, 57e). L’Algérien inscrivait alors son 11e but de la saison en Ligue 1, son 8e depuis son arrivée sur la Canebière l’hiver dernier.

Et alors qu’on assistait à un jeu soporifique de la part des Lillois, Rulli à lui seul relançait les pensionnaires de Pierre-Mauroy : à la suite d’une relance hasardeuse du portier argentin, David a contré le ballon de la tête pour trouver Matias Fernandez-Pardo. Le Belge ne se faisait pas prier pour crucifier le dernier rempart phocéen (1-1, 75e). Une égalisation qui réveillait les hommes de Bruno Génésio, en témoigne la reprise lointaine de David, légèrement au-dessus de la transversale de Rulli (78e). Finalement, malgré quelques tentatives de part et d’autres, le score n’a plus évolué. Au classement, ce match nul n’arrange personne, si ce n’est les autres prétendants aux places qualificatives pour la Ligue des champions. Marseille reprend sa 2e place devant Monaco et Lille devance Strasbourg à la différence de buts. Désormais, cinq équipes se tiennent en deux points, la course à la C1 est plus que relancée à deux journées de la fin de la saison.

Classement général Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 78 32 +52 24 6 2 85 33 2 Marseille 59 32 +23 18 5 9 67 44 3 Monaco 58 32 +24 17 7 8 61 37 4 Nice 57 32 +21 16 9 7 60 39 5 Lille 57 32 +17 16 9 7 50 33 6 Strasbourg 57 32 +14 16 9 7 53 39 7 Lyon 54 32 +19 16 6 10 63 44 8 Lens 48 32 -1 14 6 12 37 38 Voir le classement complet

- L’homme du match : Rabiot (7) : Une prestation sérieuse et appliquée de la part d’Adrien Rabiot. Dès la 18e, il a délivré un superbe centre. À la 50e, il a eu une belle occasion en un contre un face à Chevalier, mais le gardien lillois a bien repoussé sa tentative. Toujours combatif, il a offert une passe décisive à Gouiri à la 57e avec un superbe ballon du pied gauche après une belle course. Présent dans les duels, appliqué dans le jeu collectif, il a aussi assuré ses tâches défensives avec sérieux.

LOSC

- Chevalier (6) : une soirée assez tranquille pour le portier du LOSC. Il a d’abord fait face à cette tentative trop molle de Højbjerg, qu’il captait facilement (6e). C’est à la 34e minute qu’il était sérieusement mis à contribution : face à Murillo lancé, il sortait parfaitement la frappe du Phocéen. En seconde période, il intervenait de nouveau face à Rabiot, pour garder ses cages inviolées (52e). Il est battu sur le but de Gouiri, sans pouvoir intervenir (57e).

- Meunier (5) : le Belge s’est montré au niveau ce dimanche soir. Solidement placé sur son côté droit, il n’a jamais ouvert la porte aux offensifs marseillais. Sur le plan offensif, il n’a pas cherché à apporter de solutions, restant la plupart du temps derrière.

- Alexsandro (6) : un match globalement sérieux de la part du joueur de 25 ans. Presque toujours bien placé, solide dans les airs sur les centres marseillais, il a largement contribué à mettre en difficulté les attaquants phocéens. Il est cependant un peu en retard pour empêcher Gouiri de marquer sur l’ouverture du score (57e). Averti d’un carton jaune (79e).

- Mandi (6) : l’Algérien a fait le job. Solide dans les duels, propre à la relance, il n’a jamais paru en difficulté. Bien installé dans le rythme de la rencontre, il n’a pas grand-chose à se reprocher, y compris sur le but de Gouiri (57e).

- Ismaily (5,5) : le Brésilien a réalisé un match correct. Sur le plan défensif, il a montré très peu de failles, hormis sur le but de Gouiri, sur lequel il n’est pas au marquage pour contenir l’ancien Rennais (57e). Offensivement, il a essayé par moments de porter le ballon mais s’est à chaque fois retrouvé sans solution, rendant la possession à l’adversaire. Averti d’un carton jaune (65e). Remplacé par Gudmundsson (65e).

- Haraldsson (5) : une performance assez mitigée pour le joueur de 22 ans. Sur son couloir droit, il n’a pas créé de déséquilibre par sa vitesse ou ses dribbles. Il a plutôt privilégié la solution collective, mais ne s’est pas montré assez précis dans ses transmissions. Remplacé par Bakker (72e).

- André (6,5) : beaucoup d’activité dans l’entrejeu pour le Français. Joueur le plus remuant côté lillois, il a beaucoup couru, que ce soit pour gratter le ballon dans les pieds adverses ou pour porter le jeu vers l’avant. Mais ses efforts n’ont pas été récompensés par des situations claires. Il n’a jamais lâché.

- Bentaleb (4) : un match assez éteint de la part du joueur de 30 ans. Il n’a jamais réussi à se montrer percutant au milieu de terrain, et s’est contenté de passes latérales. Sur le plan défensif, il n’a pas montré d’agressivité à la récupération, mais a bien bloqué l’axe par son placement. Remplacé par Mukau (65e).

- Fernandez-Pardo (5,5) : une partie assez terne pour le Belge. Sur son côté, il n’est pas parvenu à faire douter l’arrière-garde marseillaise, et a été globalement assez transparent. Il est toutefois buteur, profitant d’une bonne anticipation de David pour égaliser pour Lille (75e).

- Akpom (4) : une soirée sans pour l’attaquant nordiste. Dans un match particulièrement fermé, il n’a pas réussi à se créer la moindre occasion et n’a pas participé à la construction du jeu. À la mi-temps, il n’avait touché que six petits ballons, le total le plus faible de son équipe. Remplacé par Sahraoui (4) (46e), auteur d’une entrée très neutre. Il n’a guère fait mieux que le titulaire.

- David (5) : comme pour son compère offensif, ce fut une partie difficile pour le Canadien. Aucune occasion de but à se mettre sous la dent. Il aurait pu mieux exploiter une récupération haute, avec de l’espace dans la défense marseillaise, mais s’est emmêlé les pinceaux (37e). Il peut toutefois se targuer d’avoir été opportuniste sur une mauvaise relance de Rulli, permettant à Fernandez-Pardo d’égaliser (75e).

Olympique de Marseille

- Rulli (4) : peu mis à contribution en première période sur des actions dangereuses, le gardien a néanmoins montré de la solidité lorsqu’il a été sollicité. Son premier ballon a été touché à la 17e minute, une intervention sans difficulté majeure. À la 32e, il a effectué une relance précise et propre. En première période, il a été aussi actif que les attaquants olympiens, ayant touché presque autant de ballons. Mais sa seconde période a été entachée par une grosse erreur : pressé par Fernandez-Pardo, Rulli a manqué sa relance au pied. Intercepté par Jonathan David, ce dernier a remis de la tête pour son coéquipier, qui a enchaîné avec une demi-volée imparable. Une faute de concentration lourde de conséquences.

- Balerdi (6) : un début de match compliqué pour le défenseur, qui rate une passe en profondeur à la 7e minute, offrant un contre dangereux à Lille. À la 11e, il a tenté une tête sur corner, mais celle-ci a terminé hors du cadre. Malgré cela, il a réalisé un gros retour défensif à la 22e minute sur Jonathan David. Techniquement beaucoup plus solide par la suite, il a montré une belle image de son geste à la 25e, où sa lecture du jeu a été pertinente.

- Kondogbia (5): auteur d’une bonne entame avec une interception dès la 3e minute, il s’est ensuite montré plus discret. Il a néanmoins continué à bien lire le jeu, à l’image de son anticipation à la 48e, et a signé une excellente intervention devant Jonathan David à la 53e. Un match sérieux sans éclat.

- Murillo (5): un match sans éclat pour le latéral, qui a alterné le bon et le moins bon. Il s’est signalé par une incursion intéressante à la 34e minute, avec une frappe dans la surface bien dirigée mais trop centrale pour inquiéter le gardien. S’il a réussi à gratter 9 ballons, son activité a été entachée par 11 pertes de balle, illustrant une prestation en demi-teinte.

- Garcia (6): grand gagnant de cette fin de saison dans le onze de De Zerbi, Garcia a su monter en puissance au fil du match. Malgré un début hésitant – mal placé dès la 3e minute, puis une passe manquée pour Gouiri à la 4e – il s’est rapidement repris. Solide défensivement, il a bien contenu Jonathan David à la 9e minute, confirmant sa fiabilité dans les duels. Un match plutôt intéressant pour l’international suisse. Remplacé par Merlin à la 84e.

- Højbjerg (5) : actif en début de match avec un bon pressing haut dès la 5e minute, il a tenté sa chance dans la foulée (6e), sans vraiment inquiéter le gardien. Moins en vue par la suite, il s’est montré plus discret et en difficulté techniquement (6 ballons perdus à l’heure de jeu, 2 fautes). Il est néanmoins resté intéressant dans ses déplacements et son placement au cœur du jeu.

- Bennacer (4) : préféré à Rongier au milieu de terrain aujourd’hui, il a eu un match compliqué, manquant de précision dans ses passes. Pressé, il a perdu un ballon crucial et a commis une faute sur Benjamin André devant la surface de Rulli à la 29e. À la 37e, il a de nouveau été surpris par André, qui lui a chipé le ballon. Remplacé logiquement par Rongier (5) à la pause, qui a réalisé une prestation appliquée, mais trop neutre.

- Luis Henrique (4,5) : aligné sur l’aile gauche, il a montré de bonnes intentions et un volume de jeu intéressant, notamment en début de match. Il a tenté d’animer son couloir, mais n’a pas véritablement pesé sur la rencontre. Sa passe trop longue pour Greenwood (26e) illustre un certain manque de justesse. Peu en vue après la pause, il a laissé Garcia prendre l’ascendant. Avec 16 ballons perdus et 1 duel gagné sur 4, son apport est resté limité. Remplacé par Rowe à la 90e, qui a tenté une reprise en toute fin de match.

- Rabiot (7): voir ci-dessus.

- Greenwood (6): Très entreprenant dès le début, il se distingue par une belle percée dès les premières minutes. À la 9e, il a délivré un centre précis qui a mis la défense lilloise sous pression. Très entreprenant, il a continué de peser sur la défense, notamment avec un centre capté par Chevalier à la 32e. À la 34e, il a effectué une passe pour Murillo, et à la 43e, il a fait un excellent travail de dribble avant de lancer un centre au ras du poteau, toujours dangereux.

- Gouiri (6,5): Combatif et encore décisif, Amine Gouiri a été très actif dans le pressing à plusieurs reprises (25e, 33e, 50e). Il a été récompensé de ses efforts à la 57e minute, lorsque Adrien Rabiot lui a adressé un ballon parfait. Gouiri a ensuite frappé de près dans le coin droit du but, laissant le gardien lillois figé. Un match encore très intéressant, où il a montré toute son implication.