Tottenham : Richarlison apporte son soutien à Mathys Tel

Victime d’insultes racistes sur les réseaux sociaux après la défaite de Tottenham contre le PSG en Supercoupe d’Europe, Mathys Tel a pu compter sur le soutien de son coéquipier, Richarlison. «Gagner ou perdre, se tromper ou avoir raison, ça fait partie du jeu. Le racisme, non ! Tel est encore un jeune joueur, un grand talent au début de son parcours… et il ne mérite pas ça, comme n’importe qui d’autre», a tout d’abord souligné le Brésilien sur Instagram.

Avant d’ajouter : «ce genre de comportement n’a plus sa place nulle part. J’espère que ces personnes (si je peux même les appeler ainsi) seront sévèrement punies. Il est tellement facile de se cacher derrière un profil sur les réseaux sociaux pour répandre la haine et ce genre de discours. Quelque chose doit changer ! Nous sommes avec toi, Tel». Pour rappel, l’ancien joueur du Bayern Munich avait manqué son penalty lors de la séance de tirs au but fatidique.