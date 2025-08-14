Menu Rechercher
Salis Abdul Samed débarque à l’OGC Nice

Par Josué Cassé
1 min.
Salis Abdul Samed avec Lens @Maxppp

Décimé par les blessures et traumatisé par la lourde défaite des siens en Ligue des Champions, Franck Haise va pouvoir compter sur un renfort au milieu de terrain. Après avoir espéré Mahdi Camara, c’est un autre joueur expérimenté de Ligue 1 qui pose finalement ses valises à Nice. «L’OGC Nice enregistre l’arrivée de Salis Abdul Samed (25 ans), transféré du RC Lens», précise ainsi le communiqué des Aiglons ce jeudi soir.

Racing Club de Lens
Salis Abdul Samed à l'@ogcnice 🔃

Apparu à 72 reprises sous la tunique sang et or et artisan majeur du retour du Racing sur la scène européenne, l'international ghanéen rejoint la Côte d'Azur dans le cadre d'un transfert définitif.

Merci et bonne continuation Salis ! 👋
«Nous cherchions du dynamisme, de l’impact et une bonne énergie dans l’entrejeu. Salis est un joueur d’équilibre, avec un profil légèrement plus défensif que ses concurrents directs. Il s’engage pleinement sur le terrain, possède une vraie personnalité, et sa connaissance de la Ligue 1 ainsi que ses qualités humaines pourront contribuer à la communication et à une dynamique positive dans le vestiaire», a notamment expliqué Florian Maurice, Directeur sportif du Gym.

