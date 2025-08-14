Le message d’adieu de Nemanja Matic à l’OL

Nemanja Matic n’est plus un joueur de l’Olympique Lyonnais. Ce jeudi, le club rhodanien a officialisé la nouvelle par le biais d’un communiqué. «Nemanja Matić et l’OL mettent fin à leur collaboration. L’Olympique Lyonnais informe avoir trouvé un accord à l’amiable avec Nemanja Matić pour une résiliation anticipée du contrat qui les liait jusqu’au 30 juin 2026. Arrivé en janvier 2024, l’international serbe a disputé 58 rencontres toutes compétitions confondues sous le maillot lyonnais».

Quelques minutes plus tard, le principal concerné est également sorti du silence pour remercier l’ensemble de l’institution lyonnaise. «Bonjour, c’était un passage inoubliable. J’ai crée de nombreux souvenirs éternels dans ce club. Ensemble, nous avons réussi à ramener le club sur les chemins de la victoire. Merci aux incroyables fans de l’OL du monde entier. Je souhaite à tous les membres de l’OL bonne chance pour la saison à venir». Le message est passé.