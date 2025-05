Serie A : la Juventus se fait rejoindre sur le fil par la Lazio

La course à la Ligue des Champions se poursuit en Serie A. Alors que Naples et l’Inter Milan jouent le titre et que l’Atalanta a de l’avance en 3e position, la quatrième place fait l’objet d’une lutte intense. Ce samedi, la Juventus se déplaçait sur la pelouse de la Lazio pour la 36e journée. Respectivement cinquièmes et sixièmes, les deux formations jouaient gros.

Les joueurs d’Igor Tudor ont pris les devants grâce à un but de Randal Kolo Muani en seconde période (51e). Terminant à dix après l’exclusion de Pierre Kalulu (60e), les Turinois ont finalement craqué dans les dernières secondes sur un pion de Matias Vecino (90e +6). Avec ce match nul 1-1, les deux équipes se neutralisent et offrent la possibilité à l’AS Roma qui joue lundi contre l’Atalanta de reprendre la 4e place.