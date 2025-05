Le Real Madrid va perdre l’une de ses stars !

Le Real Madrid traverse une période particulièrement difficile en cette fin de saison 2024-2025. La récente défaite (4-3) face au FC Barcelone lors du dernier Clasico a pratiquement scellé le sort du championnat, laissant les Merengues à sept points de leur rival catalan au classement de la Liga avec seulement trois journées restantes. Malgré un triplé de Kylian Mbappé, cette défaite a mis en lumière les lacunes défensives de l’équipe, exacerbées par une série de blessures affectant des joueurs clés tels que Vinícius Júnior, Lucas Vázquez, Carvajal, Militão, Rüdiger, Alaba, Mendy et Camavinga. Ces absences ont contraint Carlo Ancelotti à des ajustements tactiques constants, sans parvenir à stabiliser l’équipe. La situation est d’autant plus préoccupante que le Real Madrid a encaissé plus de buts cette saison que la précédente, illustrant une défense fragilisée. Cette saison a également été marquée par des tensions internes et des critiques envers le staff technique.

La méthode d’entraînement d’Antonio Pintus, responsable de la performance, est remise en question, certains la jugeant dépassée et potentiellement responsable de la cascade de blessures. Par ailleurs, des désaccords tactiques et des frustrations individuelles, notamment de la part de Jude Bellingham, ont émergé, ce dernier exprimant son mécontentement face à son repositionnement sur le terrain depuis l’arrivée de Mbappé. Face à cette situation, un changement majeur se profile : Carlo Ancelotti quittera le club pour prendre les rênes de la sélection brésilienne, et Xabi Alonso est pressenti pour lui succéder. Alonso, fort de son expérience réussie au Bayer Leverkusen, aura pour mission de reconstruire l’équipe, avec des renforts ciblés en défense et au milieu de terrain, afin de redonner au Real Madrid sa compétitivité sur la scène nationale et européenne. Malgré une fidélité affichée au club, il a récemment exprimé des doutes sur son avenir, déclarant que s’il ne se sentait plus important, il envisagerait un départ. Cette incertitude survient alors que ses performances ont décliné, avec seulement un but inscrit lors des 22 derniers matchs, et une perte de temps de jeu au profit de jeunes talents comme Arda Güler. La concurrence accrue en attaque, notamment avec l’arrivée de Kylian Mbappé et la prolongation de Vinícius Júnior, a également compliqué sa position au sein de l’équipe.

Une star veut déjà plier bagages !

Le Real Madrid traverse une période difficile avec deux de ses stars brésiliennes, Vinicius Jr. et Rodrygo Goes. Les Merengues sont visiblement déçus par la performance de Vinicius en 2025, une année qui a été loin des attentes. Après avoir perdu le Ballon d’Or, ses performances ont considérablement diminué et sa contribution lors du récent Clásico a été décevante. Le conseil d’administration et le staff technique espèrent que Xabi Alonso pourra retrouver sa meilleure forme. Dans le cas de Rodrygo, la situation est encore plus tendue. Il y a deux semaines, on parlait de son désir de quitter le club, mais maintenant la situation est plus grave : l’attaquant brésilien non seulement envisage de partir, mais il ne veut tout simplement plus jouer pour le Real Madrid. Selon des sources proches du club, Rodrygo se sent déplacé après l’explosion médiatique autour de Jude Bellingham et l’arrivée de Kylian Mbappé, qui a créé une rupture avec Vinicius.

Rodrygo est actuellement confiné chez lui, clairement en colère d’avoir perdu la notoriété qu’il espérait avoir aux côtés de Vinicius. Avec Xabi Alonso sur le point de prendre le relais, sa continuité est mise en doute, car l’entraîneur basque semble vouloir s’appuyer davantage sur Bellingham, Mbappé et Vinicius, tandis que la relation de Rodrygo avec ses coéquipiers s’est considérablement détériorée. L’avenir des deux joueurs dépendra de la direction qu’Alonso pourra donner à l’équipe, mais pour le moment, le club n’exclut pas le départ de Rodrygo, fatigué des défis constants de l’attaquant brésilien. Bien que le Real Madrid ait précédemment considéré Rodrygo comme intransférable, les circonstances actuelles pourraient inciter le club à reconsidérer sa position. Le joueur, sous contrat jusqu’en 2028, reste attaché au Real Madrid, mais son avenir dépendra de l’évolution de son rôle dans l’équipe et des décisions stratégiques du club pour la saison prochaine.