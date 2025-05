Ligue Conférence : Brest contraint de chercher un autre stade en cas de qualification

Brest pourrait se qualifier pour la Ligue Conférence sous certaines conditions assez précises. En plus de devoir terminer à la 8e place du Championnat, les Brestois auraient besoin que Paris remporte la finale de la Coupe de France contre Reims, et qu’un club du top 7, tel que Lyon, soit exclu de la Coupe d’Europe. Bien que cela semble complexe, les deux conditions restent tout à fait envisageables.

Cependant, même si ces critères sont remplis et que Brest se qualifie, le club ne pourrait pas jouer ses matchs à domicile. En effet, selon L’Equipe, le cahier des charges des compétitions européennes s’applique à toutes les Coupes d’Europe, y compris la Ligue Conférence, et interdit de jouer dans un stade non homologué. Par conséquent, Brest serait contraint de chercher un autre stade pour ses matchs européens, quelle que soit la renommée de l’adversaire.