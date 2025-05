Le classement des top buteurs européens

Ce lundi, c’est déjà le 30e bilan de la saison du classement des top buteurs européens. On retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Et comme depuis le début de la saison, Viktor Gyökeres domine largement les débats. Cette fois muet contre Benfica (1-1), le buteur suédois reste ainsi bloqué à 38 buts en 32 matches.

Il devance assez largement son plus proche poursuivant qui n’est autre que Mohamed Salah. Ne trouvant pas la faille contre Arsenal (2-2), l’ailier égyptien stagne et se retrouve ainsi bloqué à 28 buts en 36 matches. C’est un peu mieux que Kylian Mbappé qui complète le podium. L’attaquant français s’est illustré ce dimanche malgré la défaite 4-3 du Real Madrid contre le FC Barcelone. Réalisant une belle remontée, le voici désormais troisième avec 27 buts en 31 matches.

Harry Kane au pied du podium

En quatrième position, Harry Kane suit le tempo avec un nouveau pion inscrit ce samedi face au Borussia Mönchengladbach (2-0). Le Champion d’Allemagne est crédité de 25 buts en 30 matches de championnat. C’est un peu mieux que Robert Lewandowski qui descend à la cinquième place. Le joueur du FC Barcelone qui n’a pas marqué lors du Clasico contre le Real Madrid (4-3) est bloqué à 25 buts en 31 matches. Sixième, Victor Osimhen redescend avec 24 buts en 28 matches. Le buteur de Galatsaray n’a pas marqué samedi face à Trabzonspor (2-0).

Révélation aux Pays-Bas, Sem Steijn arrive septième avec 24 buts en 31 matches. Le milieu néerlandais de Twente n’a pas marqué lors de la victoire 2-0 des siens contre Utrecht. Muet aussi, Mika Biereth arrive au huitième rang. Le Danois qui affiche 24 réalisations en 32 rencontres n’a pas trouvé la solution ce samedi contre l’Olympique Lyonnais lors de la victoire 2-0 de l’AS Monaco. Neuvième, Mateo Retegui dispose de 24 buts en 33 matches et joue ce soir contre l’AS Roma. Enfin, le dixième rang revient à Alexander Isak et ses 23 buts en 33 matches. Le buteur suédois n’a toutefois pas marqué hier contre Chelsea (2-0).

Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Krzysztof Piątek (Istanbul Basaksehir), Adriano Bertaccini (Saint-Trond), Omar Marmoush (Eintracht Francfort et Manchester City) et Erling Haaland (Manchester City) suivent avec 21 réalisations. Chris Wood (Nottingham Forest), Toluwalase Arokodare (Genk) et Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) arrivent juste derrière avec 20 buts.

Le classement des tops buteurs européens