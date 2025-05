FC Barcelone - Real Madrid : les compositions officielles

Jour de Clasico ! Le FC Barcelone accueille le Real Madrid dans le cadre de la 35e journée de Liga. Leaders du championnat, les Catalans possèdent 4 points d’avance sur le Real et peuvent pratiquement s’assurer le titre en cas de succès ce dimanche. En face, les Madrilènes ont l’obligation de gagner pour recoller à seulement une longueur du Barça, de forts enjeux autour de cette affiche de légende. Ce match est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Hansi Flick aligne son classique 4-2-3-1. Szczesny au but, Gerard Martin et Eric Garcia en latéraux, Cubarsi et Martinez dans l’axe. De Jong et Pedri associés au milieu avec Olmo en pointe haute. En attaque, Ferran Torres est entouré par Yamal et Raphinha. Carlo Ancelotti organise les siens en 4-4-2 et aligne exactement le même onze que face au Celta Vigo la semaine passée. On retrouve notamment Guler sur l’aile droite, Tchouameni en défense avec Asensio ou encore Ceballos dans le cœur du jeu avec Valverde. Pour animer l’attaque, Mbappé sera épaulé par Vinicius Junior.

Les compositions

FC Barcelone : Szczesny - E.Garcia, Cubarsi, Martinez, G.Martin - De Jong ©, Pedri - Yamal, Olmo, Raphinha - F.Torres

Real Madrid : Courtois - Vazquez ©, Tchouameni, Asensio, F.Garcia - Guler, Valverde, Ceballos, Bellingham - Mbappé, Vinicius Junior