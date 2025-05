FC Barcelone - Real Madrid : les compositions probables

Jour de Clasico ! Ce dimanche, le FC Barcelone accueille le Real Madrid pour le compte de la 35e journée de Liga. Leader avec quatre points d’avance sur son éternel rival, le club catalan pourrait profiter de l’occasion pour faire un (très) grand pas vers le titre de champion d’Espagne. Après trois Clásicos remportés cette saison (0-4 en match de championnat au Bernabéu, 2-5 en finale de la Supercoupe d’Espagne en Arabie saoudite et 3-2 en finale de la récente finale de la Copa del Rey), sans compter celui d’été aux États-Unis (qu’ils avaient également gagné), les Culers ont donc l’opportunité de frapper un très grand coup.

Un choc tout aussi déterminant pour les coéquipiers de Kylian Mbappé qui ont, quant à eux, l’occasion de totalement relancer la course au titre. Pour ce rendez-vous, Hansi Flick, toujours privé de Jules Koundé, devrait lui opter pour un 4-2-3-1. Dans les buts, Wojciech Szczęsny sera une nouvelle fois préféré à Marc André ter Stegen et devrait être protégé par un quatuor défensif composé d’Eric Garcia, Pau Cubarsí, Inigo Martinez et Gerard Martin. Dans l’entrejeu barcelonais, le talent ne manquera pas non plus.

Le Real avec Güler, une défense remaniée pour le Barça

Aux côtés de Pedri, Frenkie de Jong est logiquement pressenti pour débuter cette rencontre. Enfin, Dani Olmo, titularisé dans un rôle de meneur de jeu, devrait lui accompagner Lamine Yamal, Raphinha et Ferran Torres. De son côté, Carlo Ancelotti - plus que jamais sur le départ - devra lui composer sans plusieurs de ses cadres (Militao, Carvajal, Camavinga, Alaba, Rüdiger et Mendy). Dans cette optique, Thibault Courtois débutera à la base du 4-2-3-1 dessiné par le Mister. Devant l’international belge, Lucas Vázquez, Aurélien Tchouameni, Raul Asencio et Fran Garcia formeront la défense merengue.

Au milieu de terrain, Federico Valverde sera lui bien présent aux côtés de Dani Ceballos. Les deux hommes évolueront légèrement en retrait des quatre offensifs du jour, à savoir Jude Bellingham, Vinicius Junior, Arda Guler, étincelant ces dernières semaines, et l’inévitable Kylian Mbappé, très en réussite face aux Barcelonais. Une chose est sûre, si le Barça aspire à enchaîner sa quatrième victoire contre le Real Madrid lors d’une même saison (comme en 1983), la Casa Blanca fera tout pour sauver sa dignité et totalement se relancer dans la course au titre. Place au spectacle !