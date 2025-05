OL : c’est le chaos total après la débâcle à Monaco

Après avoir enchaîné un troisième revers en quatre journées, l’Olympique Lyonnais est toujours mathématiquement en course pour la Ligue des Champions. C’est peut-être le seul motif pour lequel les supporters rhodaniens suivront la dernière journée de Ligue 1 contre Angers, au Groupama Stadium. Car l’OL a gâché l’occasion de frapper un grand coup et de revenir à la quatrième place après les défaites de Nice, Lille et Strasbourg samedi soir, en s’inclinant contre une équipe monégasque pourtant pas au meilleur de sa forme (0-2).

Et sous les yeux de John Textor, les 200 supporters lyonnais, en déplacement à Louis II, n’ont pas manqué de s’en prendre à l’investisseur américain. «JT : quand tu parlais de bourse, on ne pensait pas à celle de Nasser», pouvait-on lire dans le parcage visiteur, accompagné de sifflets et d’insultes après son rabibochage avec le président du PSG. Samedi soir, l’OL s’est complètement sabordé et tout le monde en a pris pour son grade, y compris Paulo Fonseca.

Jorge Maciel s’en prend à la presse

Le technicien rhodanien, arrivé en milieu de saison avec l’objectif de qualifier le club en C1, s’est privé de Rayan Cherki et a préféré Jordan Veretout pour densifier son milieu. Ce qui n’a pas du tout fonctionné, en témoigne la sortie de Nemanja Matic après le deuxième but encaissé, excédé et parti directement au vestiaire en se montrant remonté envers le banc de touche lyonnais. Résultat, l’OL est 7e et à la même place que lors de l’éviction de Pierre Sage après l’hiver.

Après la défaite, Jorge Maciel a reconnu que «depuis Manchester United, c’est vrai que les détails ne basculent pas dans notre sens. Mais vous aussi, dans la presse, vous mettez des choses qui ne partent pas dans le bon sens. Tout pèse, y compris l’énergie qui entoure ce club. On doit garder espoir et arrêter de penser aux concurrents directs. Tout reste possible, mais ce sera plus dur». Et alors que les menaces de sanctions et de descente administrative sont réelles et la vente des meilleurs joueurs de l’effectif semble inéluctable, la saison risque de durer jusqu’à la fin de l’été pour les supporters lyonnais.