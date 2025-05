Ligue 1 : Monaco qualifié en C1, Nice, Lille et Strasbourg battus, l’OL dit presque adieu à la C1

C’était le premier grand multiplex de cette fin de saison en Ligue 1, le fameux rendez-vous du premier virage. Mais déjà celui de tous les dangers et de certaines vérités. Ce soir, les enjeux étaient nombreux, et en particulier dans le haut du tableau où six équipes se tenant en 5 points étaient encore suspendues à ce rêve de Ligue des Champions. Elles sont toujours 6, mais la dernière journée laissera deux rêveurs au bord de la route. Monaco n’en fera pas partie. Dans leur choc face aux Lyonnais, les Monégasques ont tenu leur rang en s’imposant 2-0. Minamino avait ouvert le score après une percée en solitaire et un contre rondement mené par Akliouche (62e), puis Zakaria a fait la décision six minutes plus tard pour enterrer les espoirs de Ligue des Champions des Lyonnais. On retiendra aussi la très belle performance de Köhn, cauchemar de Lacazette et Fofana ce soir…

Classement live Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 81 33 +55 25 6 2 89 34 2 Marseille 62 33 +24 19 5 9 69 45 3 Monaco 61 33 +26 18 7 8 63 37 4 Nice 57 33 +19 16 9 8 60 41 5 Lille 57 33 +15 16 9 8 50 35 6 Strasbourg 57 33 +13 16 9 8 54 41 7 Lyon 54 33 +17 16 6 11 63 46 8 Brest 50 33 -1 15 5 13 52 53 9 Lens 49 33 -1 14 7 12 38 39 10 Auxerre 42 33 -1 11 9 13 47 48 11 Rennes 41 33 +3 13 2 18 49 46 12 Toulouse 39 33 0 10 9 14 41 41 13 Angers 36 33 -19 10 6 17 32 51 14 Reims 33 33 -13 8 9 16 32 45 15 Nantes 33 33 -16 7 12 14 36 52 16 Le Havre 31 33 -31 9 4 20 37 68 17 ASSE 30 33 -37 8 6 19 37 74 18 Montpellier 16 33 -53 4 4 25 23 76 Voir le classement complet

Monaco, 2e du championnat, ne s’en plaindra évidemment pas. Les Monégasques sont désormais assurés de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine après ce succès précieux. Les Marseillais peuvent désormais en dire autant. Après avoir vu leur rencontre interrompue en raison d’incidents en tribunes, les hommes de Roberto De Zerbi se sont imposés 3-1 face au Havre. Gouiri a montré le chemin comme souvent cette saison, en s’offrant ses 9es et 10es but avec l’OM, tandis que Greenwood a inscrit un but sublime après l’égalisation de Soumaré. Marseille retrouvera donc la Ligue des Champions, c’est officiel. Un peu plus bas en revanche, le mystère reste toujours entier dans la course à la C1…

Lille, Nice et Strasbourg mangés par l’enjeu, Saint-Étienne s’offre une ultime chance

Le SCO, pas officiellement maintenu avant ce soir, a effectivement réalisé l’une des grosses opérations de la soirée en surprenant Strasbourg (2-1). La révélation Esteban Lepaul s’est offert un doublé, ses 8es et 9es buts en Ligue 1, tandis que l’unique but strasbourgeois est venu de l’international espoir français Dilane Bakwa (43e). Les hommes de Liam Rosenior sont toujours 6es de Ligue 1 mais voient leur série de 12 matchs sans défaite s’enrayer. Même son de cloche pour Lille, qui a aussi perdu gros ce soir. Les Dogues ont été douchés par de valeureux brestois, tractés par l’inusable Ludovic Ajorque, buteur de la tête en première période (1-0). Kamory Doumbia a même enfoncé le clou après la pause d’un superbe rush en solitaire (2-0, 64e). Rennes, ennuyant à souhait depuis des semaines, avait aussi choisi son soir pour se réveiller et gâcher les espoirs de Ligue des Champions des Niçois (2-0). C’est Arnaud Kalimuendo qui a pris le match à son compte, d’abord en marquant sur un service de Lilian Brassier (15e), puis de Matusiwa (80e).

Malgré cette défaite, Nice reste 4e, et peut remercier Lille et Strasbourg pour leurs faux-pas. Dans l’obligation de s’imposer face à Reims pour sa survie en Ligue 1, l’ASSE a de son côté fait le métier (2-0). Les Verts ont trouvé leur salut en la personne de Tardieu, auteur d’une superbe frappe en première intention pour tromper Diouf (4e). C’est Cardona (42e) qui a finalement assuré la victoire des Stéphanois, toujours 17es, mais toujours autorisés à rêver d’un maintien lors de l’ultime journée. Nantes, en revanche, a laissé échapper deux points contre Auxerre (1-1). L’homme providentiel des Icaunais, Gaëtan Perrin, avait inscrit son 10e but en Ligue 1 d’une belle frappe à l’entrée de la surface (45e). Le jeune Louis Leroux a finalement ravivé la flamme nantaise, seulement deux minutes après son entrée en jeu (62e). Nantes n’est toujours pas maintenu et aura une finale à jouer contre Montpellier, en attendant aussi le résultat du Havre ce soir contre l’OM. Enfin, Paris, certes déjà champion de France et en gestion avant le match le plus important de son histoire, n’a pas pour autant fait de détails face à Montpellier (1-4). Mayulu (44e) avait débloqué la situation d’une superbe frappe du pied gauche, tandis que Ramos s’est offert un triplé (50e, 59e, 65e). L’unique but héraultais est venu d’un ancien titi parisien, Tanguy Coulibaly.

