La presse s’emballe pour le retour de l’OM en Ligue des Champions, les clés de la prolongation de contrat XXL de Vinicius Jr

Marseille fait son retour en C1

C’est officiel, l’OM fait son retour en Ligue des Champions l’année prochaine grâce au succès 3-1 sur la pelouse du Havre. Un havre de bonheur écrit La Provence avec une photo collective qui en dit long sur la joie des Marseillais. L’OM s’est fait peur face à une équipe largement inférieure mais le talent d’Amine Gouiri et de Mason Greenwood a fini par faire la différence. Un missile en or pour l’attaquant anglais qui avait pourtant été très brouillon jusqu’à cette frappe surpuissante dont lui seul semble avoir le secret à Marseille. Greenwood a porté les siens vers un succès capital, synonyme de qualification directe en Ligue des Champions. Un dénouement assez logique pour les Olympiens, qui avec Monaco, ont été le plus souvent sur le podium cette saison juste derrière le PSG. Il va falloir conserver cette deuxième place lors de la dernière journée à domicile contre Rennes.

L’aventure continue pour Vini au Real

Aujourd’hui, la Liga est à un tournant avec ce 4ème Clasico de la saison. En cas de succès, Barcelone mettra très sûrement un terme au suspense en Liga. En revanche comme le titre Marca, cette nouvelle finale pourrait bien tourner à l’avantage du Real et donc dans ce cas relancer totalement la course au titre. D’ailleurs c’est ce qu’écrit le journal AS, Liga morte ou Liga nouvelle. En marge de la rencontre, c’est Vinicius Jr et Madrid qui pourront aborder ce choc avec l’esprit léger. Vinicius Jr devrait prolonger au Real Madrid. AS révèle plusieurs détails importants. Le joueur étire son bail jusqu’en 2030, il devrait toucher 100 M€ sur 5 ans soit le plus gros salaire du club à égalité avec Kylian Mbappé et il touchera évidemment une prime en cas de trophée The Best ou de Ballon D’Or. Enfin, sa clause est fixée à 1 milliard d’euros. Peut-être de quoi refroidir les rumeurs l’envoyant en Arabie saoudite.

Clap de fin pour Müller

Journée historique pour le Bayern. Les Bavarois ont fait leurs grands adieux à l’une des plus grandes légendes de son histoire et même une légende du foot, Thomas Müller. Face au Borussia Mönchengladbach, il a disputé son dernier match avec le seul club de sa carrière. Pour l’occasion, il a fêté le 34ème titre de champion de l’histoire du Bayern. Des adieux émouvants pour un joueur qui aura marqué les 15 dernières années, en remportant notamment 2 Ligue des Champions avec le Bayern. Les supporters lui ont rendu un magnifique hommage entre banderoles, tifo et chants, bref Thomas Müller a vécu une dernière de rêve à l’Allianz Arena.