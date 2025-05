Lamine Yamal savait déjà qu’il allait marquer contre le Real Madrid

Certains y verront de l’insolence, quand d’autres y verront de l’insouciance. Qu’importe, Lamine Yamal a joué, et Lamine Yamal a encore gagné face au Real Madrid. Ce soir, le prodige espagnol s’est même offert un nouveau but lors de la victoire des siens dans le Clasico (4-3), ce qu’il avait prédit dès ce matin.

«Il faut corriger certaines choses, parce qu’on leur donne toujours des buts faciles. On a déjà oublié la défaite à Milan, maintenant, on va profiter de ce moment. On est satisfaits de notre travail et on va continuer meme si on aurait pu marquer plus de buts. Mon but ? Je savais déjà ce matin que j’allais marquer», a-t-il confié au micro du diffuseur espagnol.