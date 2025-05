L’OL qualifié en Ligue des Champions si…

Le réveil sera forcément difficile, ce dimanche matin, du côté de Lyon. Défait par l’AS Monaco lors de la 33e journée de Ligue 1, le club rhodanien a quasiment dit adieu à la Ligue des Champions. Pourtant, les hommes de Paulo Fonseca ont encore une infime chance de terminer quatrième au classement. Il faudra pour cela un miracle. Septième du classement avant l’ultime journée, l’OL a trois points de retard sur l’OGC Nice, le LOSC et Strasbourg. Pour terminer au quatrième rang, Lyon devra donc gagner tout en espérant une défaite pour ses trois adversaires. Ce scénario s’est produit ce samedi puisque les Aiglons, les Dogues et les Alsaciens ont connu des revers respectifs contre Rennes (2-0), Brest (2-0) et Angers (2-1).

Pour rappel, le week-end prochain, Nice recevra Brest alors que le LOSC jouera devant ses supporters contre Reims. De son côté, Strasbourg accueillera Le Havre, en lutte pour le maintien. Avec une victoire et un faux-pas d’un adversaire, Lyon terminerait en Ligue Europa Conférence, accessible via la sixième place. Pour se qualifier en Ligue Europa, il faudra cependant deux défaites des rivaux, combinées à un succès des Gones. Tout n’est pas perdu mais les coéquipiers de Rayan Cherki se sont sacrément compliqués la tâche en s’inclinant face au club du Rocher…