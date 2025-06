Neymar a organisé une conférence de presse un peu spéciale

Après des semaines de suspens, Neymar a fini par prolonger son contrat avec Santos jusqu’à la fin de l’année 2025. Une excellente nouvelle pour le Peixe. De son côté, l’international auriverde de 33 ans a évoqué cette prolongation à l’occasion d’une conférence de presse un peu spéciale. En effet, le joueur n’avait convié que des amis et des membres de sa famille à cette occasion. Ce sont donc les proches du Ney qui ont été les journalistes d’un jour et qui lui ont posé des questions sur sa situation actuelle.

« Il est difficile de répondre à des gens qui ne comprennent absolument pas ce qui se passe dans nos vies. Je ne sais pas. C’est demander de la patience (rires). Et dire que tout le monde fait des erreurs, que tout le monde est un être humain plein de rêves, de désirs et d’histoires. C’est parfois difficile à assimiler lorsque les gens disent quelque chose de mal sur moi, sur nous, sur mes amis, mon père, ma famille. On apprend à connaître les gens et on finit par entendre des choses qui ne sont pas agréables, on est contrarié, on est triste. Il est évident que j’ai passé ma carrière parfois un peu triste à cause de cela. Des gens qui ne me connaissaient pas et qui ne parlaient pas seulement de mon football, mais de la personne que j’étais. Je sais que je suis quelqu’un de bien. C’est difficile d’affronter ces gens. Je n’aime pas parler de l’avenir. J’aime vivre dans le présent, dans l’instant présent, ce qui est, je pense, la chose la plus importante. Le présent, c’est pour moi de revenir à 100%, d’être bien sur le terrain parce que je sais que c’est là que je peux faire la différence. C’est ce que j’ai l’intention de faire. Je me donne à fond pour être sur le terrain et apporter de la joie », a-t-il déclaré.