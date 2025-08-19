Menu Rechercher
Santos : le fils de Neymar console son père après la défaite contre Vasco da Gama

Par André Martins
1 min.
Neymar lors de sa présentation à Santos @Maxppp
Santos 0-6 Vasco

Humilié à domicile par Vasco da Gama (0-6), Neymar, qui a fait son retour à Santos en janvier 2025, s’est effondré sur la pelouse en pleurant à chaudes larmes après le coup de sifflet final de ce qui est devenu la plus lourde défaite de sa carrière. Le numéro 10 brésilien a été réconforté par son fils aîné, David Lucca, qui lui a envoyé une série de messages, partagés ensuite par l’ancien Parisien sur Instagram.

Planeta do Futebol 🌎
Neymar acaba de postar print de um texto que recebeu de Davi Lucca, seu filho, após a goleada sofrida pelo Santos de 6 a 0 para o Vasco.

📸 Reprodução
«Bonsoir, papa. Je sais qu’aujourd’hui a été une journée difficile pour toi et pour nous, mais je voulais que tu saches que dans ces moments difficiles, et quand personne n’est à tes côtés, sache que je serai toujours là pour toi. Tu es plus qu’un excellent père, tu es une idole, tu es mon inspiration, et même quand tu pleures, je veux que tu saches que je t’aime très fort. Garde toujours cela à l’esprit. (…) Maintenant, je veux que tu gardes la tête haute et que tu leur tendes la main comme tu l’as toujours fait et que tu le feras. Tu es incroyable. Je t’aime de tout mon cœur.» Neymar a répondu sobrement : «Je t’aime, mon petit. Papa va se remettre sur pied.»

Pub. le - MAJ le
