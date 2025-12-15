Thiago Silva prépare déjà son retour en Europe

« Je suis à la disposition de Carlo Ancelotti. S’il veut m’appeler, je viens avec plaisir. Et s’il ne me convoque pas, la vie continue. Mais bien évidemment, un nouveau Mondial, ce serait exceptionnel. Sachant en plus que mon contrat avec Fluminense s’achève à la fin de la compétition… Imaginez que je termine ma carrière en remportant la Coupe du monde ! Ce serait une merveilleuse fin ». A plusieurs reprises déjà, Thiago Silva s’est exprimé sur sa volonté de jouer le Mondial 2026 avec la Canarinha.

La suite après cette publicité

Ancelotti retiendra-t-il l’ancien du PSG, dont la dernière apparition remonte à la Coupe du Monde 2022 et cette élimination en quarts de finale contre la Croatie ? En attendant de savoir s’il sera de l’aventure en terres américaines, Thiago Silva va devoir régler son avenir. Comme l’indique Globo, Thiago Silva a fait ses adieux à Fluminense ce week-end, après l’élimination contre Vasco da Gama en demi-finale de Coupe du Brésil.

Adieu à Fluminense

Le joueur de 41 ans souhaite partir dès maintenant, et ce alors que son contrat expire en juin prochain. Et devant ses coéquipiers, il a expliqué ses motivations : il souhaite se rapprocher de sa famille, qui est restée à Londres. Son fils Iago vient d’ailleurs de signer un contrat pro avec Chelsea. La direction de Fluminense souhaite le conserver, et des réunions entre les deux parties vont se produire dans les prochains jours. Mais la décision du principal concerné est prise.

La suite après cette publicité

Et forcément, s’il souhaite quitter le club de Rio de Janeiro, c’est pour revenir en Europe et être plus proche des siens. Il sait aussi que de bonnes prestations dans un championnat européen lui donneraient plus de crédibilité aux yeux de Carlo Ancelotti en vue de la liste pour le Mondial. Ces derniers jours, une rumeur concernant un possible retour à l’AC Milan a circulé dans les médias italiens. Avis aux intéressés…