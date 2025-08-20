Strasbourg : Ismaël Doukouré va prolonger

Tout est en train de rentrer dans l’ordre pour Ismaël Duokouré. Ecarté après avoir refusé de prolonger son contrat qui s’achève en juin 2026, le défenseur central de 22 ans a finalement trouvé un accord avec Strasbourg pour étendre son bail actuel de deux ans, soit 2028. D’après Fabrizio Romano, l’ancien Valenciennois, annoncé dans le viseur de Chelsea en début de mercato, va en profiter pour devenir le plus gros salaire du Racing, lui dont la cote est évaluée à 18 M€ sur Transfermarkt.

«On lui a donné une date limite pour sa prolongation, et on lui a bien fait comprendre que s’il ne signait pas avant celle-ci, il irait s’entraîner avec la réserve», avait prévenu Liam Rosenior pour expliquer la position du club alsacien. Pilier de son coach l’an passé (32 matchs toutes compétitions confondues, 1 but et 1 passe décisive), Doukouré a réintégré l’entraînement collectif mardi et est annoncé titulaire pour affronter Brondby jeudi en barrages aller de Ligue Europa Conférence.