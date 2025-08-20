Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

Strasbourg : Ismaël Doukouré va prolonger

Par Maxime Barbaud
1 min.
Ismael Doukouré avec Strasbourg @Maxppp

Tout est en train de rentrer dans l’ordre pour Ismaël Duokouré. Ecarté après avoir refusé de prolonger son contrat qui s’achève en juin 2026, le défenseur central de 22 ans a finalement trouvé un accord avec Strasbourg pour étendre son bail actuel de deux ans, soit 2028. D’après Fabrizio Romano, l’ancien Valenciennois, annoncé dans le viseur de Chelsea en début de mercato, va en profiter pour devenir le plus gros salaire du Racing, lui dont la cote est évaluée à 18 M€ sur Transfermarkt.

La suite après cette publicité

«On lui a donné une date limite pour sa prolongation, et on lui a bien fait comprendre que s’il ne signait pas avant celle-ci, il irait s’entraîner avec la réserve», avait prévenu Liam Rosenior pour expliquer la position du club alsacien. Pilier de son coach l’an passé (32 matchs toutes compétitions confondues, 1 but et 1 passe décisive), Doukouré a réintégré l’entraînement collectif mardi et est annoncé titulaire pour affronter Brondby jeudi en barrages aller de Ligue Europa Conférence.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Strasbourg
Ismaël Doukouré

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Strasbourg Logo Strasbourg
Ismaël Doukouré Ismaël Doukouré
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier