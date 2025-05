Juventus : l’incroyable catastrophe industrielle du couple Alisha Lehmann-Douglas Luiz

"Juve storia di un grande amore", l’hymne de la Juventus semblait convenir parfaitement à Alisha Lehmann et Douglas Luiz. Débarqués cet été dans le Piémont en provenance d’Aston Villa où ils évoluaient respectivement depuis 2021 et 2019, le couple filait le parfait amour depuis 2021. Douglas Luiz aura coûté 50 millions d’euros et devait être l’un des nouveaux éléments forts de l’ère Thiago Motta. Alisha Lehmann devait aider la Juventus à remporter le titre en Serie A après les deux sacres de l’AS Roma en 2023 et 2024. «Que Douglas et moi soyons ensemble dans le même club est un rêve. Nous avons souvent joué dans des villes différentes, alors pouvoir vivre ces grandes aventures au même endroit est quelque chose de merveilleux», déclarait d’ailleurs Alisha Lehmann à son arrivée.

La suite après cette publicité

Quelques mois plus tard, le bilan n’est clairement pas brillant. Pour Douglas Luiz, on est d’ailleurs sur une catastrophe industrielle. Disputant 23 matches, mais seulement 799 minutes (moins de 35 minutes par match), le milieu défensif brésilien n’a d’ailleurs disputé que 4 minutes depuis le début du mois de mars. Douglas Luiz était notamment dans le viseur de Manchester City lors du mercato hivernal et son nom devrait revenir cet été du côté de la Premier League où il devrait faire son retour après son échec turinois. Une situation qui a fait dégoupiller le joueur sur les réseaux sociaux.

Une saison très compliquée …

«Les blessures m’ont handicapé, c’est vrai. Mais combien de temps ai-je passé sur le banc alors que j’étais en bonne santé ? Beaucoup. Je suis venu ici avec un objectif. J’ai écouté mon cœur en arrivant et j’ai décidé de signer. Maintenant, pourquoi une recrue comme moi n’a jamais disputé deux matchs d’affilée avec ce maillot ? Quand vous êtes coach, vous pourrez dire ce que vous voulez à la presse plus tard : "Oh, Douglas n’est pas en forme." Je ne suis pas en forme ? J’ai fait toute la pré-saison et j’ai joué tous les matchs», a-t-il notamment glissé. Outre cela, il s’est passé des moments privés plus compliqués pour le Brésilien et sa compagne Alisha Lehmann.

La suite après cette publicité

En rentrant chez lui après une victoire contre la Lazio (1-0) et alors que sa compagne était en Lombardie pour affronter l’AC Milan, Douglas Luiz a découvert que leur villa avait été cambriolée. 11 montres d’une valeur d’environ 500 000 euros et des colliers de diamants appartenant à Alisha Lehmann avaient été dérobées. Dernièrement, le couple se serait même séparé à en croire la Gazzetta dello Sport après 4 ans d’idylle. Désormais, ils rechercheraient chacun un appartement.

Pour Alisha Lehmann cette saison 2024/2025 n’a pas été simple également. À la fois pour les raisons mentionnées plus haut mais aussi pour le côté sportif. La sportive aux 16,5 millions d’abonnés sur Instagram s’est davantage illustrée sur les réseaux sociaux que sur les terrains. Remplaçante, elle compte 2 buts et 1 offrande en 18 matches avec la Vecchia Signora. Collectivement son équipe a néanmoins brillé en remportant la Serie A devant l’Inter Milan et l’AS Roma et Alisha Lehmann a ainsi remporté le premier titre de sa carrière. En Ligue des Champions ça a été plus compliqué après une élimination en phase de poules. Le couple Alisha Lehmann - Douglas Luiz, un flop industriel de taille dans tous les sens du terme.