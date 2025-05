LdC : Pep Guardiola s’est régalé devant les demi-finales

De retour en forme en cette fin de saison, Manchester City recevra Wolverhampton ce vendredi, avec pour objectif de poursuivre sa série de huit matchs sans défaite, et ainsi consolider son statut de prétendant à la qualification à la Ligue des Champions. À la veille de cette rencontre face au 13e de Premier League, Pep Guardiola était évidemment présent en conférence de presse. L’occasion pour le technicien de revenir sur les deux demi-finale de la coupe aux grandes oreilles qui se sont déroulées cette semaine, et nous ont offert un beau spectacle.

Questionné à propos des matchs entre Arsenal et le PSG, ainsi qu’en le FC Barcelone et l’Inter Milan, Guardiola semble s’être tout simplement régalé. Le Catalan s’est réjoui d’avoir vu tant de spectacle, et estime que c’est ce genre de performances qui permet de solliciter l’intérêt des fans : « j’ai été surpris par la qualité du match. Grâce à ce type de rencontres, les stades ne seront jamais vides et notre industrie continuera de croître. Je ne peux qu’être reconnaissant pour ces deux demi-finales, elles ont été incroyables. Surtout le match d’hier. Si vous jouez comme le Barça, les stades ne seront jamais vides et nous pourrons vivre de cette industrie pendant longtemps. » L’entraîneur des Skyblues s’est attardé sur le résultat du Barça. Et si les joueurs d’Hansi Flick n’ont pu repartir qu’avec un match nul, Guardiola a apprécié, et également loué le match de l’Inter : « ceux qui aiment le Barça sont très fiers, peu importe le résultat. Et je pense que l’Inter a encore montré qu’ils veulent la Ligue des Champions. Simone Inzaghi est un entraîneur incroyable. Les quatre équipes sont fantastiques et méritent d’être là. »