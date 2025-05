OM : Roberto De Zerbi n’accable pas Geronimo Rulli

Fautif sur l’égalisation lilloise, ce dimanche soir, à l’occasion de la 32e journée de Ligue 1, Geronimo Rulli a malheureusement coûté deux points à son équipe. Présent en conférence de presse, Roberto De Zerbi, conscient de la saison de son protégé, a cependant refusé d’accabler son gardien.

«Ça arrive, c’est le football, c’est un but bête il aurait pu servir Kondogbia, j’ai revu le but mais c’est comme ça, je suis fier de lui si on est 2e c’est aussi grâce à lui en grande partie, ce sont des choses qui peuvent arriver, Lille est une grande équipe», a ainsi assuré RDZ.