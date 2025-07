Les grandes annonces mercato de l’OL

C’est tout l’OL qui respire… pour le moment. Le club rhodanien a évité le pire aujourd’hui après son passage devant la commission d’appel de la DNCG. Après l’audience passée dans la matinée, l’instance a décidé d’«infirmer la rétrogradation administrative en Ligue 2 de l’équipe première à l’issue de la saison 2024-2025.» En d’autres termes, les Gones sont sauvés. Ils restent en Ligue 1 mais vont devoir entamer une cure d’austérité drastique. Ils ont certes échappé à la relégation mais ils voient leur masse et leur recrutement être encadrés pour la saison à venir.

En d’autres termes, il faut encore se débarrasser des gros salaires pour rendre une grille salariale acceptable, alors même qu’Alexandre Lacazette, Nicolás Tagliafico ou encore Anthony Lopes sont déjà partis à la fin de leur contrat, et que Maxence Caqueret et Rayan Cherki ont été vendus pour respectivement 15 et 42,5 M€ avec bonus. Il y a un vrai risque sportif à jouer le bas de tableau en Ligue 1 à partir de la rentrée prochaine, même si Michael Gerlinger, le tout nouveau directeur général du club a voulu faire bonne figure en conférence de presse.

L’OL visera l’Europe…

«Le succès commercial dépend du succès sportif. Il faut gagner, il faut de l’exigence sportive. Notre but reste l’Europe, on veut jouer dans les compétitions européennes, assure le dirigeant allemand quelques heures à peine après le sauvetage in extremis de l’OL. On va trouver les moyens pour se battre, comme la saison dernière. On veut refaire cette bataille pour l’Europe la saison prochaine.» Cette saison, les Gones joueront la Ligue Europa mais devront se contenter de retombées économiques moindres qu’espérées en raison de l’amende infligée par l’UEFA.

«L’UEFA applique une sanction fixe, pour nous c’est 12,5 M€. C’est déduit sur les primes versées par l’UEFA», poursuit Gerlinger, qui promet un mercato avec un minimum de moyens afin de renforcer l’équipe, et disputer les places européennes comme il l’a annoncé quelques instants plus tôt. «Il y a des cessions de joueurs dans le budget, comme tous les ans dans tous les clubs. On a légèrement adapté le plan sportif dans le budget qu’on a soumis le 24 juin (lors du premier passage devant la DNCG, ndlr).» La mission s’annonce tout de même délicate dans ce marasme économique.

…avec quels joueurs ?

«Ce n’est pas un plan d’austérité, c’est un plan de discipline financière, tente de minimiser l’ancien dirigeant du Bayern Munich. La décision de la commission d’appel confirme qu’on va jouer en Ligue 1 avec le plan budgétaire qu’on a soumis. On va analyser avec l’équipe sportive l’impact du budget qu’on a soumis à la commission d’appel.» Pour se renforcer, l’OL peut peut-être compter sur ses cousins de la galaxie Eagle Football ou sur des clubs "amis". «Sur Nottingham, il y a quelques transferts envisagés.» Dans les deux sens puisque Malick Fofana est proche du club anglais, comme nous vous le relations.