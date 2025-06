OL : l’incroyable arrangement de John Textor avec Nottingham Forest pour s’offrir deux joueurs

Ces derniers mois, l’Olympique Lyonnais de John Textor fait plus parler en dehors que sur les terrains. Pointé du doigt pour son inquiétante santé financière, le club rhodanien avait besoin d’une qualification en Ligue des Champions pour souffler un peu économiquement. Mais après une fin de saison ratée, cela n’a pas été le cas et l’OL se retrouve donc toujours dans la galère financière. Déjà sanctionné d’une interdiction de recrutement et d’une relégation en Ligue 2 à titre conservatoire par la DNCG, il y a quelques mois, Lyon avait récemment été sanctionné par l’UEFA pour des impayés.

L’OL avait même été banni par la FIFA pour une dette de 2238 euros. Depuis, la situation a été réglée partiellement et John Textor était sorti du silence pour expliquer que les supporters lyonnais n’avaient pas à être inquiets pour l’avenir du club puisque le groupe Eagle était solide de par la multipropriété, Mais voilà, l’homme d’affaires américain, qui possède toujours Botafogo, continue d’user de montages financiers assez rocambolesques. Et il devrait encore le faire prochainement pour permettre à l’OL de contourner un peu les règles.

Un nouvel arrangement entre Textor et Marinakis

Et cela concerne encore Nottingham Forest. La saison dernière, l’OL et Nottingham Forest avaient réalisé un échange de joueurs assez étonnant. Lyon avait acheté Niakhaté pour plus de 30 millions d’euros et avait vendu au même club Mangala pour une somme similaire. De quoi booster largement les finances des deux clubs et ainsi rentrer dans les clous. Cet été, John Textor et Evangelos Marinakis, président du club anglais, s’apprêtent à réaliser un deal encore plus fou. Selon les informations de l’Équipe, Nottingham va acheter deux joueurs à Botafogo pour plus de 35 millions d’euros (Igor Jesus et Jair Cunha). Un troisième joueur du club brésilien, Cuiabano pourrait aussi signer à Nottingham.

Puisque Botafogo appartient à John Textor, cela aura donc des retombées sur l’OL également. En échange de ce coup de pouce, John Textor devrait acheter, avec l’OL, le milieu brésilien Danilo pour plus de 25 millions d’euros (8 matches de Premier League cette saison) ainsi que le gardien Matt Turner pour être la doublure de Perri. Le quotidien français explique que pour le transfert du portier américain, aucun chiffre n’a fuité, mais qu’il faudra suivre attentivement la valorisation de ce deal qui pourrait être gonflé encore une fois pour arranger les deux clubs. Pour le Brésilien, le club estime qu’il a le profil idéal pour renforcer le milieu lyonnais. Un nouveau deal dingue qui va faire polémique forcément…