PSG - Real Madrid : les compositions probables

Qui rejoindra Chelsea en finale ? Vainqueur de Fluminense (2-0), le club londonien s’est déjà assuré une place en finale de la Coupe du Monde des Clubs. L’autre demi-finale promet un choc d’exception entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, prévu ce mercredi à 21h (heure française). Ce match marquera surtout le grand retour de Kylian Mbappé, désormais sous les couleurs madrilènes, face à son ancien club.

Luis Enrique devra toutefois composer avec deux absences majeures en défense : Willian Pacho et Lucas Hernandez, tous deux exclus lors de la victoire contre le Bayern Munich (2-0), ont été suspendus par la commission de discipline de la FIFA jusqu’à la fin du tournoi. En accord avec la direction sportive, les deux joueurs ont déjà quitté le groupe pour profiter de vacances anticipées.

Le Paris Saint-Germain sans Pacho et Hernandez

Pour ce match important, le PSG alignera Dembélé dans l’axe de l’attaque, tandis que Kvaratskhelia occupera le côté gauche et Désiré Doué sera placé sur l’aile droite. Au milieu de terrain, la composition restera classique avec Fabian Ruiz, Vitinha et João Neves. En défense, l’absence de Pacho se fera sentir, remplacé par Beraldo, tandis que Marquinhos, Nuno Mendes et Hakimi occuperont leurs positions habituelles.

Côté Real Madrid, la sensation du moment, Gonzalo García, commencera la rencontre en tant que titulaire. Mbappé sera a priori sur le banc. "Golzalo" sera épaulé en attaque par Jude Bellingham et Vinicius Junior. Au milieu de terrain, Arda Güler, Aurélien Tchouameni et Federico Valverde forment un trio complémentaire. En défense, Asencio évoluera aux côtés d’Antonio Rüdiger dans l’axe, tandis que Fran García et Trent Alexander-Arnold occuperont les couloirs. Dans les buts, Thibaut Courtois garde naturellement sa place. Le Real Madrid devra lui aussi faire sans un élément clé en défense. Auteur d’une prestation globalement solide face au Borussia Dortmund, le jeune défenseur central Dean Huijsen a été expulsé dans les arrêts de jeu.

