"Magouilleur, voleur, menteur" : le communiqué foudroyant des Bad Gones contre John Textor

Satisfaits ? Non. Soulagés ? Oui. C’est le ton du communiqué piquant publié par les Bad Gones ce mercredi soir. Dans la journée, l’OL avait appris son maintien en Ligue 1 suite à son audition en appel devant la DNCG. Mais il en faudra plus pour satisfaire les supporters lyonnais. Comme l’éviction totale de John Textor, qui reste encore à la tête du club malgré l’abandon de ses fonctions de président. «Aux amoureux de l’OL. Nous vous écrivons suite au verdict rendu cet après-midi par la DNCG. Nous ne sommes pas satisfaits mais soulagés… Soulagés que ce club, qui a enflammé notre ville et fait rêver la France dans les années 2000, rivalisant avec les plus grands d’Europe, tout en étant un exemple et un modèle de par son professionnalisme, sa gestion et son centre de formation, puisse continuer à se battre en première division. Soulagés, mais pas satisfaits. Et nous ne pourrons jamais être satisfaits tant que notre club fera partie de ce système de multipropriété. Certes, nous pouvons reconnaître avoir été trop indulgents, du moins publiquement, car notre discours les yeux dans les yeux avec les différents responsables fut sans équivoque. Nous subissons votre multipropriété sans l’accepter, et non, nous ne sommes pas une « famille » avec vos autres clubs dont nous n’avons strictement rien à foutre. Impossible donc d’être satisfaits quand John Textor, le magouilleur, le voleur, le menteur, reste un acteur majeur de Eagle, quand bien même ne serait-il pas présent physiquement. Impossible d’être satisfaits quand la structure et l’organigramme du club restent aussi flous, avec la présence de certains parasites déjà cités précédemment comme le cas Florent Deligia. Impossible d’être satisfaits tant que nous verrons notre club satisfaire les vautours et autres putacliques en faisant la une des médias pour des affaires économiques, de gestions douteuses ou de transferts ubuesques, et non pour ses performances sportives. », indique le communiqué.

«A contrario, nous voyons cette épreuve comme une opportunité de remettre le club sur de bons rails. Lui permettre de revenir à l’essentiel en se reconstruisant autour des valeurs qui nous sont chères et qui ont forgé la réussite de l’Olympique Lyonnais : le travail, l’ambition raisonnée, un projet lucide à court-moyen puis long terme, une stabilité des acteurs tant sur le sportif que l’administratif, une formation solide et mise en avant, une histoire et des anciens valorisés. Et bien entendu, des supporters écoutés, respectés et intégrés au projet. Nous ne remettons pas en doute la volonté de Mme Kang et de M. Gerlinger de vouloir tenir le club, mais nous souhaitons prendre nos distances tant que les personnes précédemment citées auront pignon sur rue au sein de ce dernier. Pour reconstruire des liens et avancer ensemble dans la même direction, il nous faudra du temps. Et que l’on gagne notre respect et notre confiance par le travail mis en place pour retrouver notre club et les valeurs énoncées ci-dessus. Enfin, c’est au staff et aux joueurs que nous nous adressons. Nous avons conscience que la saison qui arrive, et peut-être les deux ou trois suivantes, pourraient être compliquées sportivement. Cependant, soyez certains de notre dévouement pour le bien du club. Nous serons derrière notre blason partout en France et en Europe. Et comme depuis bientôt 40 ans, nous animerons le Virage Nord avec ferveur et passion, pour notre équipe et nos couleurs, créant une atmosphère lourde pour nos adversaires. Mais cela sera uniquement possible avec des joueurs qui ont faim. Faim de vouloir remettre le club là où il se doit d’être : en haut de l’affiche ! Faim de se battre et de tout donner sur le terrain, comme nous le faisons au quotidien pour notre club. Avec l’envie de procurer du bonheur et de la fierté au peuple lyonnais, de créer un vrai lien avec ce dernier. Voilà l’unique chose que nous vous demandons : soyez fiers de vous battre pour ce maillot, pour ce blason frappé du Lion, mettez-y tout votre cœur, vous gagnerez les nôtres. Nous vous donnons rendez-vous pour le premier match à Lens et n’oubliez pas : TEXTOR DEHORS ! LA MULTIPROPRIÉTÉ TUE LE FOOTBALL !» Le messsage est passé.